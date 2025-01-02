Pump.fun, Kraken yatırımını 300 milyon dolara çıkardı

Kripto Para

Pump.fun, yeni yılın ilk gününde Kraken kripto borsasına 120.000 Solana yatırarak toplam yatırımını 300 milyon doların üzerine taşıdı. Bu büyük hareket, platformun finansal hareketliliğini ve kripto dünyasındaki etkisini pekiştiriyor. Onchain analizler ve düşen metrikler, bu dev yatırımın ardında yatan dinamikleri ortaya koyuyor.

Pump.fun'dan Kraken'e Dev Yatırım

Kripto para dünyasının dikkat çeken platformlarından Pump.fun, yeni yılın ilk gününde Kraken borsasına önemli bir transfer gerçekleştirdi. Platform, 1 Ocak tarihinde yaklaşık 14,7 milyon dolar değerinde 120 bin Solana (SOL) aktarımı yaptı. Bu hamleyle birlikte şirketin Kraken'deki toplam varlığı 1.500.893 SOL'a ulaşarak, 300 milyon doların üzerine çıktı.

Blockchain veri analiz şirketi Lookonchain'in açıkladığı rapora göre, Pump.fun bugüne kadar 264.373 SOL karşılığında 41,64 milyon USDC satışı gerçekleştirdi. Platformun ücret hesabında 70.284 SOL (yaklaşık 14,4 milyon dolar) bulunurken, Jito Staked SOL'daki varlıkları 24,4 milyon dolar seviyesinde seyrediyor.

Ancak platformun son dönem performans göstergeleri düşüş eğiliminde. Pump.fun'un Raydium üzerindeki derecelendirilmiş token işlem hacmi, 19 Kasım 2024'te ulaştığı 2,58 milyar dolarlık zirvenin ardından sürekli bir gerileme gösteriyor. Platformun günlük gelirlerinde de benzer bir düşüş dikkat çekiyor. 24 Kasım'da 5,31 milyon dolar olan günlük gelir, 1 Ocak 2025 itibarıyla 2,12 milyon dolara geriledi.

Yapılan son değerlendirmede, Solana'nın gerçek ekonomik değerinin de benzer bir trend izlediği görülüyor. 24 Kasım 2024'te 27,6 milyon dolar olan bu değer, 30 Aralık 2024'te 4,65 milyon dolara düştü. Ağdaki haftalık işlem ücretlerinde de paralel bir düşüş gözlendi.

Öte yandan, önde gelen Blockchain analiz şirketi Chainalysis geçtiğimiz ay, Pump.fun tarafından oluşturulan meme kripto para birimlerini de inceleme kapsamına aldığını duyurdu. Şirketin ürün müdürü, bu gelişmenin hükümetlerin olası dolandırıcılık ve sahtecilik vakalarını tespit etme kabiliyetini artıracağını belirtti.