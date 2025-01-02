Pump.fun, Kraken yatırımını 300 milyon dolara çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Pump.fun, Kraken yatırımını 300 milyon dolara çıkardı

Pump.fun, Kraken yatırımını 300 milyon dolara çıkardı

Pump.fun, Kraken'e 120.000 Solana aktararak yatırımlarını 300 milyon doların üzerine çıkardı. Solana merkezli platformun borsadaki yatırımları ve piyasada yaşanan son düşüşler, kripto dünyasındaki önemli gelişmeler arasında yer aldı.

02.01.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pump.fun, yeni yılın ilk gününde Kraken kripto borsasına 120.000 Solana yatırarak toplam yatırımını 300 milyon doların üzerine taşıdı. Bu büyük hareket, platformun finansal hareketliliğini ve kripto dünyasındaki etkisini pekiştiriyor. Onchain analizler ve düşen metrikler, bu dev yatırımın ardında yatan dinamikleri ortaya koyuyor.

Pump.fun'dan Kraken'e Dev Yatırım

Kripto para dünyasının dikkat çeken platformlarından Pump.fun, yeni yılın ilk gününde Kraken borsasına önemli bir transfer gerçekleştirdi. Platform, 1 Ocak tarihinde yaklaşık 14,7 milyon dolar değerinde 120 bin Solana (SOL) aktarımı yaptı. Bu hamleyle birlikte şirketin Kraken'deki toplam varlığı 1.500.893 SOL'a ulaşarak, 300 milyon doların üzerine çıktı.

Blockchain veri analiz şirketi Lookonchain'in açıkladığı rapora göre, Pump.fun bugüne kadar 264.373 SOL karşılığında 41,64 milyon USDC satışı gerçekleştirdi. Platformun ücret hesabında 70.284 SOL (yaklaşık 14,4 milyon dolar) bulunurken, Jito Staked SOL'daki varlıkları 24,4 milyon dolar seviyesinde seyrediyor.

Ancak platformun son dönem performans göstergeleri düşüş eğiliminde. Pump.fun'un Raydium üzerindeki derecelendirilmiş token işlem hacmi, 19 Kasım 2024'te ulaştığı 2,58 milyar dolarlık zirvenin ardından sürekli bir gerileme gösteriyor. Platformun günlük gelirlerinde de benzer bir düşüş dikkat çekiyor. 24 Kasım'da 5,31 milyon dolar olan günlük gelir, 1 Ocak 2025 itibarıyla 2,12 milyon dolara geriledi.

Yapılan son değerlendirmede, Solana'nın gerçek ekonomik değerinin de benzer bir trend izlediği görülüyor. 24 Kasım 2024'te 27,6 milyon dolar olan bu değer, 30 Aralık 2024'te 4,65 milyon dolara düştü. Ağdaki haftalık işlem ücretlerinde de paralel bir düşüş gözlendi.

Öte yandan, önde gelen Blockchain analiz şirketi Chainalysis geçtiğimiz ay, Pump.fun tarafından oluşturulan meme kripto para birimlerini de inceleme kapsamına aldığını duyurdu. Şirketin ürün müdürü, bu gelişmenin hükümetlerin olası dolandırıcılık ve sahtecilik vakalarını tespit etme kabiliyetini artıracağını belirtti.

Kripto Para, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Pump.fun, Kraken yatırımını 300 milyon dolara çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
16:18 AK Partili Yayman, PKK’nın silah bırakacağı tarihi açıkladı AK Partili Yayman, PKK'nın silah bırakacağı tarihi açıkladı
15:49 Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli’ye kehribar tespih hediye etti Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
14:59 DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
07:43 Taraftarlar endişeli: Osimhen’den kafa karıştıran paylaşım Taraftarlar endişeli: Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım
07:32 Survivor 2025’te yürekler ağza geldi Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı Survivor 2025'te yürekler ağza geldi! Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı
07:04 ABD’de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk’tan olay iddia ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 19:38:09. #1.13#
SON DAKİKA: Pump.fun, Kraken yatırımını 300 milyon dolara çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.