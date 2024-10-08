Rapçi Cardi B\'nin adı şüpheli kripto para projesiyle anılıyor

Kripto Para

Kripto para piyasasında ünlü isimlerin etkisi giderek artarken, bu durum beraberinde yeni riskleri de getiriyor. Cardi B'nin X hesabından yapılan WAP tokenı paylaşımı, hesabın güvenliği konusunda soru işaretleri uyandırdı. Bu olay, geçmişte yaşanan benzer durumları hatırlatarak, ünlülerin kripto para projelerindeki rolünün titizlikle incelenmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Kripto Para Dolandırıcılığında Yeni Trend: Sosyal Medya Ünlüleri

Kripto para dünyası, yeni bir tartışmayla çalkalanıyor. Ünlü Amerikan rapçi Cardi B, resmi X hesabından WAP adlı bir meme tokenının tanıtımını paylaştı. Bu paylaşım, kripto topluluğunda heyecan yaratırken, ciddi güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

WAP tokenı, Cardi B'nin aynı adlı hit şarkısından esinlenerek oluşturulmuş gibi görünüyor. Token, resmi bir web sitesi ve kendi X hesabı ile birlikte piyasaya sürüldü. Dexscreener verilerine göre WAP tokenı kısa sürede 21,6 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı.

Ancak bu hızlı yükseliş, beraberinde şüpheleri de getirdi. Blockchain güvenlik firması PeckShield, Cardi B'nin X hesabının ele geçirilmiş olabileceği konusunda bir uyarı yayınladı. Firma, "Cardi B'nin X hesabı ele geçirilmiş gibi görünüyor. Gönderideki herhangi bir adres/bağlantı ile etkileşimde bulunurken dikkatli olun." açıklamasını yaptı.

Bu uyarı, kripto para dünyasında artan dolandırıcılık risklerine dikkat çekiyor. Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarının kripto dolandırıcılığı için nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Yatırımcıların sosyal medyada karşılaştıkları kripto projelerine karşı daha temkinli yaklaşmaları gerektiği bir kez daha anlaşılıyor.

Olay, kripto dünyasında başka bir tartışmayı da alevlendirdi. Rapçi Iggy Azalea, kendi MOTHER tokenını piyasaya sürerken WAP'ı bir dolandırıcılık olarak nitelendirdi. Bu gelişme, ünlülerin kripto para projelerindeki rekabetini ve olası riskleri gösteriyor.

Ünlü isimlerle ilişkilendirilen kripto projeleri son dönemde artış gösteriyor. 2024'te piyasaya sürülen birden fazla ünlü destekli memecoin, başlangıçta büyük ilgi gördü. Ancak bu projelerin çoğu somut bir gelişme göstermekte başarısız oldu. Bu durum, bu tür girişimlerin kripto para alanına gerçek bir bağlılıktan ziyade öncelikle finansal motivasyonlarla yönlendirilip yönlendirilmediği konusunda sorular ortaya çıkarıyor.