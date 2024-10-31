Reddit Bitcoin ve Ethereum varlıklarını elden çıkarıyor

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Reddit'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı son başvuruda, 2024'ün üçüncü çeyreğinde Bitcoin ve Ethereum dahil kripto para portföyünün büyük bir kısmını sattığı açıklandı. Bu stratejik satışlar, şirketin kripto para birimlerinden elde ettiği gelirlerin bu dönem için önemsiz olduğunu gösteriyor. Reddit'in sunduğu raporda reklam gelirlerindeki düşüşle birlikte ekonomik belirsizliklerin şirketi nasıl etkilediği de dosyalamada yer alıyor.

Sosyal Medya Devi Reddit Kripto Varlıklarını Düşürdü

Sosyal medya devi Reddit, 2024'ün üçüncü çeyreğinde kripto varlık portföyünde önemli bir değişikliğe gitti. SEC'e sunulan son raporlara göre şirket, elinde bulundurduğu Bitcoin ve Ethereum varlıklarının büyük bir kısmını satış yoluna gitti.

SEC'e yapılan 10-Q başvurusundaki verilere göre gerçekleştirilen kripto para satışlarından elde edilen toplam gelir 6.869 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Şirket yetkilileri, özellikle Bitcoin ve Ethereum satışlarından elde edilen gelir ve kârın, 2024'ün üçüncü çeyreği için kayda değer bir etki yaratmadığını belirtti.

Daha önce nakit fazlasını Bitcoin ve Ethereum yatırımlarında değerlendiren Reddit, dijital varlık kullanımını tamamen sonlandırmış değil. Platform, sanal ürün satışlarında ETH ve eskiden MATIC olarak bilinen şimdi ise POL adıyla anılan Polygon tokenlarını ödeme aracı olarak kullanmaya devam ediyor.

Şirketin açıklamalarına göre, 2023 yılı sonu ile 2024'ün ilk dokuz aylık döneminde ETH ve MATIC satışlarından önemli bir gelir elde edilmedi. Reddit, bu dijital varlıkları yalnızca ürün geliştirme ve mühendislik ekiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda sınırlı ölçüde kullanıyor.

2022'den bu yana kripto para portföyünü küçük miktarlarda çeşitlendiren şirket, daha önceki halka arz başvurusunda kripto para ve Blockchain teknolojilerini gelecek vadeden alanlar olarak tanımlamıştı. Reddit'in yatırım stratejisi, dijital varlık alımlarını BTC, ETH ve ABD düzenleyicilerinin menkul kıymet olarak sınıflandırmadığı kripto paralarla sınırlı tutuyor.

Öte yandan şirket, küresel ekonomik belirsizlik, artan faiz oranları ve jeopolitik çalkantılar nedeniyle teknoloji, medya, eğlence ve kripto para alanlarındaki reklam gelirlerinde düşüş yaşandığını bildirdi. Bununla birlikte Reddit, bu düşüşün diğer reklam alanlarındaki çeşitlilik sayesinde kısmen dengelendiğini açıkladı.