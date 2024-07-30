Restoranlar için yeni Web3 ödeme sistemi duyuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Restoranlar için yeni Web3 ödeme sistemi duyuruldu

Restoranlar için yeni Web3 ödeme sistemi duyuruldu

Blackbird Labs, restoran sektöründe ödeme sistemlerini değiştirecek yeni bir platform olan Blackbird Pay'i duyurdu. Bu platform, Blackbird Flynet adlı özel bir Blockchain ağı üzerinde çalışıyor ve işlem ücretlerini yüzde 2'ye indirerek maliyetleri düşürüyor.

30.07.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blackbird Labs, restoran sektöründe ödeme sistemlerini kökten değiştirecek yeni bir platform olan Blackbird Pay'i duyurdu. Bu yenilikçi sistem, Blackbird Flynet adı verilen özel bir Blockchain ağı üzerinde çalışıyor ve işlem ücretlerini yüzde 2'ye indirgeyerek maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor.

Restoranlar İçin Yeni Ödeme Düzeni Blackbird Pay

Yenilikçi teknoloji girişimi Blackbird Labs, restoran endüstrisini hedef alan çığır açıcı bir ödeme sistemi geliştirdi. "Blackbird Pay" adı verilen bu yeni platform, şirketin özgün Blockchain teknolojisi Blackbird Flynet üzerine inşa edildi.

Geleneksel ödeme yöntemlerine kıyasla devrim niteliğinde bir adım olan Blackbird Pay, katılımcı işletmelere sadece yüzde 2'lik bir işlem ücreti sunuyor. Müşteriler ise ödemelerini, sistemin kendine özgü kripto para birimi FLY ile gerçekleştirebiliyor.

Blackbird'ün kurucu ortağı ve CEO'su Ben Leventhal, konuyla ilgili açıklamasında, "Son on yılda restoran sektöründe teknolojik açıdan önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak ödeme sistemlerinde hala ciddi bir atılım yapılmadı. Blackbird Pay ile bu alanda köklü bir değişim başlatıyoruz. Restoran dünyasıyla el ele vererek bu yenilikçi yolculuğa çıkmak bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Blackbird'ün finansal gücü de dikkat çekiyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Ekim ayında gerçekleşen yatırım turunda, aralarında Andreessen Horowitz, QED, Union Square Ventures, Shine ve Variant'ın bulunduğu önde gelen risk sermayedarlarından toplam 24 milyon dolar yatırım almayı başardı.

Kripto Para, Blockchain, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Restoranlar için yeni Web3 ödeme sistemi duyuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:45 CHP’li vekilin “Mavi Vatan masalı“ sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki CHP'li vekilin "Mavi Vatan masalı" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 18:55:21. #1.13#
SON DAKİKA: Restoranlar için yeni Web3 ödeme sistemi duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement