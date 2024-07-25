Revolut Birleşik Krallık\'ta önemli bir lisansı daha aldı

Kripto Para

Kripto para alanında öncü fintech şirketi Revolut, Birleşik Krallık'tan bankacılık lisansı alarak finans sektöründeki yerini sağlamlaştırdı. Üç yıllık titiz bir başvuru sürecinin ardından elde edilen bu lisans, şirketin müşteri hizmetlerini genişletme yolundaki önemli bir adımını simgeliyor. Şirketin bu hamlesi kullanıcıları için yeni bir dönemi başlatıyor.

Revolut Birleşik Krallık'ta Finansal Yeniliklerin Kapısını Aralıyor

Londra merkezli finans teknolojisi şirketi Revolut, uzun süredir beklenen bankacılık lisansını Birleşik Krallık'tan almayı başardı. Şirket, gün içinde yaptığı açıklamada, İngiltere Prudential Regulation Authority (PRA) tarafından verilen ön bankacılık lisansına kavuştuğunu duyurdu.

Revolut'un üç yıl süren zorlu başvuru sürecinin ardından elde ettiği bu başarı, şirketin İngiltere'deki konumunu güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Nik Storonsky, bu gelişmeyi heyecanla karşıladıklarını belirterek, "Birleşik Krallık'ta müşterilerin tercih ettiği banka olma hedefimize bir adım daha yaklaştık." dedi.

Revolut'un ülkede tam anlamıyla bankacılık faaliyetlerine başlaması için bir 'mobilizasyon' döneminden geçmesi gerekiyor. Bu süreçte kullanıcılara bazı kısıtlamalar uygulanacak. Örneğin, müşteri mevduatlarına 50 bin sterlin (yaklaşık 64 bin dolar) üst sınırı getirilecek. Şirket yetkilileri, bu aşamanın yeni kurulan bankalar için olağan bir düzenleme süreci olduğunu dile getirdi.

Mobilizasyon dönemini tamamladıktan sonra Revolut, mevcut elektronik para hizmetlerinin yanı sıra ipotek ve kredi kartı gibi yeni finansal ürünler sunmayı planlıyor. Bu hamle, şirketin hizmet yelpazesini genişletmesine ve geleneksel bankalarla daha etkin bir şekilde rekabet etmesine olanak sağlayacak.

2015 yılında Birleşik Krallık'ta kurulan Revolut, başlangıçta para transfer hizmetleriyle adını duyurmuştu. 2017'de kripto para işlemlerine de adım atan şirket, bugün dünya genelinde 45 milyondan fazla, Birleşik Krallık'ta ise yaklaşık 9 milyon müşteriye hizmet veriyor. Bu rakamlarla Revolut, İngiltere'nin önde gelen fintech şirketlerinden biri konumunda.

Şirketin finansal performansı da dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. Revolut, geçtiğimiz yıl 6 milyon sterlin olan kârını 2023'te 344 milyon sterline yükseltti. Revolut, aynı dönemde gelirlerini de ikiye katlayarak 1,8 milyar sterline çıkarmayı başardı.