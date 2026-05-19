Revolut Dogecoin temalı ilk fiziksel kripto kartını piyasaya sürüyor
19.05.2026 15:44
Dijital bankacılık platformu Revolut ilk fiziksel kripto kartını pazartesi günü duyurdu. Dogecoin temalı banka kartı kullanıcılar temassız ödeme yaptığında yanan bir LED ekrana sahip olacak ve Visa ile Mastercard'ın kabul edildiği her noktada kullanılabilecek.

Kart öncelikle Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda kullanıma sunulacak. Macaristan, İsviçre ve Portekiz ilk aşamada kapsam dışında kalıyor. Şirket X platformunda ek döviz ücreti alınmayacağını ancak kripto kart ödemelerinin işlem anındaki döviz kuruna tabi olacağını ve vergi yükümlülüğü doğurabileceğini belirtti.

KRİPTO KART KULLANIMI SEKTÖR GENELİNDE ARTIYOR

Duyuru kripto kart benimsemesinin sektör genelinde ivme kazandığı bir dönemde geldi. Büyük kripto borsaları kart erişimini genişletirken stablecoin şirketleri ve cüzdan sağlayıcıları da kartları operasyonlarının doğal bir uzantısı olarak sunmaya başladı. Verilere göre kripto kart ödemeleri en az geçen yıldan bu yana yükseliş eğiliminde seyrediyor. Günlük kripto kart işlem sayısı son haftalarda birçok kez 100 bini aştı.

Şirket kripto ayak izini genişletmeye devam ediyor. Şirket geçen yıl uygulamasına Polygon entegrasyonu ekleyerek havale, POL staking ve uygulama içi kripto kart ödemelerini mümkün kılmıştı.

REVOLUT BİRLEŞİK KRALLIK'TA TAM LİSANSLI BANKA OLDU

Hamle Revolut'un bankacılık hizmetlerini genişletme çabasıyla da paralel ilerliyor. Şirket Mart'ta Birleşik Krallık'ta tam lisanslı banka kurma onayını aldı. Bunun kısa süre öncesinde ABD'de yeni bir bankacılık lisansı için başvurmuştu. Bazı yorumcular ABD lisansının GENIUS Yasası'na uyumlu bir stablecoin çıkarmak için potansiyel bir yol açabileceğini değerlendiriyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
