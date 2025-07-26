Revolut Macaristan\'da kripto hizmetlerine yeniden başladı

Finans teknolojisi şirketi Revolut, Macaristan'da yasal belirsizlikler nedeniyle yaklaşık iki hafta önce durdurduğu kripto para staking hizmetini yeniden başlattı. Yapılan hukuki incelemeler sonucu staking işlemlerinin yeni mevzuat kapsamına girmediğine karar veren şirket, para çekme işlemlerinin ardından bu hizmeti de aktif ederken diğer kripto operasyonlarını askıda tutmaya devam ediyor.

Revolut Macaristan'da Kripto Staking Hizmetlerini Yeniden Aktif Etti

Revolut, Macaristan'da temmuz ayı başında yürürlüğe giren ve lisanssız kripto platformlarında işlem yapmayı suç sayan yasa nedeniyle kripto hizmetlerini geçici olarak askıya almıştı. Şirket yetkilileri, yapılan detaylı hukuki inceleme sonrasında, yeni düzenlemelerin yalnızca kripto varlık borsalarını kapsadığını belirledi. Bu nedenle, kullanıcıların Revolut uygulaması üzerinden kripto varlıklarını stake edebilmesine tekrar izin verildi.

Stake işlemi, kullanıcıların belirli kripto varlıklarını Blockchain ağında doğrulama süreçlerine katılarak ödül kazanmasını sağlıyor. Revolut üzerinden stake yapan müşteriler, istedikleri zaman bu işlemi sonlandırabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, diğer kripto hizmetlerinin ise geçici olarak askıda kalmaya devam ettiği bildirildi. Yeni kripto varlık yatırımları şu an kabul edilmiyor; ancak mevcut varlıklar başka cüzdanlara transfer edilebiliyor.

Revolut, Avrupa Birliği genelinde uygulanacak Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesine (Markets in Crypto Assets - MiCA) uyum için de çalışmalarını sürdürüyor. MiCA kapsamında şirketlerin 27 AB ülkesinde faaliyet gösterebilmesi için en az bir ülkede lisans alması gerekiyor. Revolut, henüz bu lisansa sahip olmadığından, 30 Haziran itibarıyla Hollanda, Finlandiya, Macaristan, Letonya ve Slovenya'da yeni müşteri kabul etmiyor.