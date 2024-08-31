Bitcoin Madencilik Şirketi Rhodium Enterprises, Galaxy Digital'den Finansman Desteği Alacak - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin Madencilik Şirketi Rhodium Enterprises, Galaxy Digital'den Finansman Desteği Alacak

Bitcoin Madencilik Şirketi Rhodium Enterprises, Galaxy Digital\'den Finansman Desteği Alacak

Bitcoin madencilik şirketi Rhodium Enterprises, iflas sürecinde Galaxy Digital'den finansman desteği alma hakkı kazandı. Rhodium, 30 milyon dolar nakit kredi veya 500 Bitcoin'e kadar dijital varlık şeklinde destek alabilecek. Faiz oranı yüzde 9,5 olan Bitcoin kredisi, sektördeki zorluklara karşı yenilikçi bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

31.08.2024 12:41
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Bitcoin madencilik şirketi Rhodium Enterprises, iflas sürecinde beklenmedik bir hamle yaparak Galaxy Digital'den Bitcoin cinsinden finansman desteği alma hakkı kazandı. Bu gelişme, kripto para madenciliği sektöründe yaşanan zorluklara karşı yenilikçi bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

Rhodium İçin Kripto Finansman Yolu Açıldı

Bitcoin madencilik sektöründe faaliyet gösteren Rhodium Enterprises, beklenmedik bir hamleyle iflas sürecinde yeni bir sayfa açtı. Şirket, mahkemeden aldığı onay ile Galaxy Digital'den finansal destek alma hakkı kazandı. Bu destek, ya 30 milyon dolar nakit kredi ya da 500 Bitcoin'e kadar dijital varlık şeklinde olacak.

Dikkat çeken nokta, Bitcoin cinsinden alınacak kredinin faiz oranının yüzde 9,5 gibi nispeten düşük bir seviyede olması. Buna karşılık, dolar bazlı kredi seçeneği yüzde 14,5 gibi daha yüksek bir faiz oranına sahip. Rhodium'un, aldığı Bitcoin kredisini erken ödeme durumunda, güncel piyasa değeri üzerinden dolar cinsinden ödeme yapabilecek olması, kripto para piyasasının değişken yapısı göz önüne alındığında oldukça ilgi çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde, Rhodium Enterprises ve altı yan kuruluşu, Teksas'taki ABD İflas Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak, 100 milyon dolara varan borçlarını açıklamıştı. Bu son hamle, şirketin finansal açıdan yeniden yapılanma sürecine girmesine olanak tanıyacak.

Bitcoin madencilik sektörü, son dönemde ciddi zorluklarla karşı karşıya. Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin yarılanması, madencilik ödüllerinde azalmaya yol açarken, artan maliyetler sektör oyuncularını finansal açıdan sıkıntıya sokuyor. Bu durum, sektörde yeni stratejilerin ve iş modellerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

JPMorgan tarafından yayımlanan bir rapor, sektördeki bu zorlu koşullara ışık tutuyor. Rapora göre güçlü nakit rezervlerine sahip şirketler, büyüme stratejilerini diğer madencilik işletmelerini satın alma üzerine kurgularken, sermayesi daha kısıtlı olan firmalar, daha az kaynak gerektiren projelere yöneliyorlar.

Bu trendin en güncel örneklerinden biri, geçtiğimiz günlerde Bitfarms'ın Stronghold Digital Mining'i yaklaşık 125 milyon dolarlık bir anlaşmayla bünyesine katması oldu. Bu satın almanın, 50 milyon dolarlık varsayılan bir borcu da kapsadığı belirtiliyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin Madencilik Şirketi Rhodium Enterprises, Galaxy Digital'den Finansman Desteği Alacak - Son Dakika

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