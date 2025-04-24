Riot Platforms Bitcoin'e yatırım yapmaya devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Riot Platforms Bitcoin'e yatırım yapmaya devam ediyor

Riot Platforms Bitcoin\'e yatırım yapmaya devam ediyor

Riot Platforms, Coinbase'den sağladığı 100 milyon dolarlık krediyle büyüme planlarına hız veriyor. Şirket, bu finansman için geniş Bitcoin rezervini teminat olarak kullanarak kripto madencilik sektöründe dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

24.04.2025 13:00
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Riot Platforms, Coinbase'in kredi birimiyle yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma sayesinde yeni yatırım planlarını güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Şirket, bu krediyi sağlamak için sahip olduğu geniş Bitcoin varlığını teminat olarak gösterdi. Bu hamle, Bitcoin madenciliğinde kurumsal finansman seçeneklerinin artışına işaret ediyor.

Riot Bitcoin İleStratejik Büyüme Hamlesini Sürdürüyor

Riot Platforms Üst Yöneticisi (CEO) Jason Les, kısa bir süre önce yaptığı açıklamasında, Coinbase'den alınan 100 milyon dolarlık kredinin şirketin "ilk Bitcoin destekli kredi olanağı" olduğunu vurguladı. Les, yeni kredi hattının genel kurumsal operasyonları finanse etmek ve "stratejik büyüme girişimlerini" desteklemek üzere kullanılacağını belirtti.

Kredi hattının vadesi bir yıl olarak belirlenirken, ek bir yıl daha uzatma hakkının bulunduğu kaydedildi. Yıllık faiz oranı, mevcut federal fon oranının üst sınırına ek olarak yüzde 4,5'lik marjla en az yüzde 9 seviyesinde uygulanacak. Şirket, finansmanın büyük bölümünün mevcut Bitcoin rezervlerinin bir kısmı ile güvence altına alındığını ifade etti.

Sektör raporlarına göre Riot, Nisan ayı itibarıyla bilançosunda 19.223 BTC bulundurarak en büyük üçüncü kurumsal Bitcoin rezervine sahip şirket konumunda yer alıyor. Mevcut fiyatlarla şirketin varlıklarının değeri yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Aralık ayında ise Riot'un 500 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığı bildirilmiş, aynı dönemde ek BTC alımlarını finanse etmek üzere 500 milyon dolarlık bir tahvil ihracı planlandığı belirtilmişti.

Nasdaq borsasında RIOT koduyla işlem gören şirketin hisseleri, 23 Nisan'da hem Bitcoin madenciliği sektöründeki canlanmanın hem de genel piyasalardaki yükselişin etkisiyle yüzde 8'den fazla değer kazandı. Ancak madencilik şirketleriyle Bitcoin fiyatı arasındaki güçlü korelasyon sebebiyle RIOT hisseleri de zaman zaman zorlu dönemlerden geçiyor. Yaklaşık 93.000 dolar seviyelerinde işlem gördüğü belirtilen Bitcoin, önceki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 15 düşüş yaşarken, RIOT hisseleri aynı süreçte yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşadı.

Tüm dalgalanmalara rağmen Riot Platforms, önceki yıl Bitcoin yarılanması sonrasında operasyonlarını daha da güçlendirerek rekor seviyede kazanç ve gelir elde etti. Şirketin 2024'te 376,7 milyon dolar satış geliri ve 109,4 milyon dolar net kâr açıkladığı ifade ediliyor. 31 Mart'ta sona eren çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını ise 1 Mayıs'ta düzenlenecek bir toplantıyla kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.

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Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Riot Platforms Bitcoin'e yatırım yapmaya devam ediyor - Son Dakika

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