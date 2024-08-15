Riot Platforms Bitfarms hissesi almaya devam ediyor

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Bitcoin madencilik devi Riot Platforms, rakibi Bitfarms'taki hisselerini artırarak sektörde dengeleri değiştiriyor. Bitfarms'ın en büyük hissedarı konumuna yükselen Riot, şirketin yönetiminde de söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Bu stratejik hamle, her iki şirketin de finansal zorluklarla boğuştuğu bir dönemde gerçekleşirken, Bitcoin üretimindeki artış sektör için umut vadediyor.

Riot Ve Bitfarms Arasında Güç Mücadelesi Sürüyor

Bitcoin madencilik devi Riot Platforms, sektördeki konumunu güçlendiren önemli bir adım attı. Şirket, rakibi Bitfarms'ın hisselerinden 1 milyon adet daha satın alarak toplam payını yüzde 18,9'a yükseltti. Bu hamleyle Riot, Bitfarms'ın en büyük hissedarı konumuna geldi.

Bitfarms cephesinde ise önemli değişiklikler yaşandı. Kurucu ortak ve eski başkan Nicolas Bonta'nın yönetim kurulundan ayrılmasının ardından, Riot geçen Temmuz ayında üç yeni bağımsız üye önerisinde bulunmuştu. Bitfarms yönetimi, 24 Haziran'da gelen talep üzerine 29 Ekim'de özel bir hissedar toplantısı düzenlemeye ve yönetim kurulunu yeniden yapılandırmaya karar verdi.

Finansal açıdan zorlu bir dönemden geçen Bitfarms, son açıklamasında 27 milyon dolar net zarar bildirdi. Bu, hisse başına 0,7 dolarlık bir kayba tekabül ediyor. Riot'un durumu da pek iç açıcı değil. Açıklanan son mali tablolara göre Riot, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zararını artırarak 84,4 milyon dolarlık net kayıp açıkladı.

Bu gelişmeler, her iki şirketin de borsadaki performansını olumsuz etkiledi. Riot'un hisse değeri yüzde 50, Bitfarms'ın ise yüzde 21 oranında düştü.

Şirketlere operasyonel açıdan bakıldığında tablo biraz daha umut verici. Temmuz ayında Riot'un Bitcoin üretimi yüzde 45, Bitfarms'ın ise yüzde 34 artış gösterdi. Şirketler için önemli olan bu olumlu gelişme henüz finansal sonuçlara yansımadı.