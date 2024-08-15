Riot Platforms Bitfarms hissesi almaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Riot Platforms Bitfarms hissesi almaya devam ediyor

Riot Platforms Bitfarms hissesi almaya devam ediyor

ABD'nin önde gelen Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms, Bitfarms şirketindeki hisse oranını büyük bir yatırımla yüzde 18,9'a çıkardı. Bu stratejik hamle, şirketin pazar üzerindeki etkisini pekiştirirken, sektördeki rekabet dinamiklerini de değiştiriyor. Finansal zorluklarla mücadele eden her iki şirketin de hisse değerlerinde gözle görülür düşüşler yaşanıyor.

15.08.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin madencilik devi Riot Platforms, rakibi Bitfarms'taki hisselerini artırarak sektörde dengeleri değiştiriyor. Bitfarms'ın en büyük hissedarı konumuna yükselen Riot, şirketin yönetiminde de söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Bu stratejik hamle, her iki şirketin de finansal zorluklarla boğuştuğu bir dönemde gerçekleşirken, Bitcoin üretimindeki artış sektör için umut vadediyor.

Riot Ve Bitfarms Arasında Güç Mücadelesi Sürüyor

Bitcoin madencilik devi Riot Platforms, sektördeki konumunu güçlendiren önemli bir adım attı. Şirket, rakibi Bitfarms'ın hisselerinden 1 milyon adet daha satın alarak toplam payını yüzde 18,9'a yükseltti. Bu hamleyle Riot, Bitfarms'ın en büyük hissedarı konumuna geldi.

Bitfarms cephesinde ise önemli değişiklikler yaşandı. Kurucu ortak ve eski başkan Nicolas Bonta'nın yönetim kurulundan ayrılmasının ardından, Riot geçen Temmuz ayında üç yeni bağımsız üye önerisinde bulunmuştu. Bitfarms yönetimi, 24 Haziran'da gelen talep üzerine 29 Ekim'de özel bir hissedar toplantısı düzenlemeye ve yönetim kurulunu yeniden yapılandırmaya karar verdi.

Finansal açıdan zorlu bir dönemden geçen Bitfarms, son açıklamasında 27 milyon dolar net zarar bildirdi. Bu, hisse başına 0,7 dolarlık bir kayba tekabül ediyor. Riot'un durumu da pek iç açıcı değil. Açıklanan son mali tablolara göre Riot, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zararını artırarak 84,4 milyon dolarlık net kayıp açıkladı.

Bu gelişmeler, her iki şirketin de borsadaki performansını olumsuz etkiledi. Riot'un hisse değeri yüzde 50, Bitfarms'ın ise yüzde 21 oranında düştü.

Şirketlere operasyonel açıdan bakıldığında tablo biraz daha umut verici. Temmuz ayında Riot'un Bitcoin üretimi yüzde 45, Bitfarms'ın ise yüzde 34 artış gösterdi. Şirketler için önemli olan bu olumlu gelişme henüz finansal sonuçlara yansımadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Riot Platforms Bitfarms hissesi almaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: Riot Platforms Bitfarms hissesi almaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement