Riot Platforms yapay zeka odaklı stratejisiyle 647,4 milyon dolar yıllık gelir bildirdi
Riot Platforms yapay zeka odaklı stratejisiyle 647,4 milyon dolar yıllık gelir bildirdi

Riot Platforms yapay zeka odaklı stratejisiyle 647,4 milyon dolar yıllık gelir bildirdi
04.03.2026 12:53
Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına yöneldiği 2025 yılında 647,4 milyon dolarla şirket tarihinin en yüksek yıllık gelirine ulaştığını açıkladı.

Şirketin açıkladığı finansal verilere göre 2024 yılında 376,7 milyon dolar olan toplam gelir 2025 yılında 647,4 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde Bitcoin üretimini de artıran Riot Platforms, bir önceki yıl 4.828 olan üretim miktarını 5.686 seviyesine taşıdı. Şirket, elindeki toplam varlık miktarının 18 binden fazla Bitcoin'e ulaştığını bildirdi.

Riot CEO'su Jason Les, 2025 yılının şirket için stratejik bir evrim yılı olduğunu ifade etti. Les, iki gigawattlık güç portföylerini yüksek talepli veri merkezi altyapısı için kullanıma sunarak hissedarlar için önemli bir değer yarattıklarını vurguladı. Şirketin sadece madencilik faaliyetlerinden elde ettiği gelir ise 321 milyon dolardan 576,3 milyon dolara artış gösterdi.

AMD İLE YAPAY ZEKA VE VERİ MERKEZİ ORTAKLIĞI

Şirket, Ocak 2026'da yarı iletken devi AMD ile bir veri merkezi anlaşması imzalayarak bu ortaklığın ilk aşamasını faaliyete geçirdi. Yatırım şirketi Starboard Value, Riot Platforms'un yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanındaki yeni odak noktasının 21 milyar dolar değerinde olabileceğini değerlendirdi. Öte yandan, şirketin bir Bitcoin üretmek için katlandığı ortalama madencilik maliyeti 2024 yılındaki 32.216 dolar seviyesinden 2025 yılında 49.645 dolara yükseldi.

Kripto Para, Son Dakika

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

