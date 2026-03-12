Ripple 50 milyar dolar değerleme üzerinden 750 milyon dolara kadar hisse geri alımı başlattı - Son Dakika
Ripple 50 milyar dolar değerleme üzerinden 750 milyon dolara kadar hisse geri alımı başlattı
12.03.2026 16:49
Blockchain tabanlı ödeme şirketi Ripple, 50 milyar dolarlık değerleme üzerinden 750 milyon dolara kadar hisse geri alım programı başlattı. Nisan ayına kadar sürmesi beklenen program kapsamında yatırımcılar ve çalışanlardan hisseler geri satın alınacak.

Ripple, yatırımcıları ve çalışanlarından hisse geri satın almak için 750 milyon dolara kadar ihale teklifi sürecini başlattı. Şirket, geri alım programında değerlemeyi 50 milyar dolar olarak belirledi.

Yeni ihale teklifi, Ripple'ın geçen yıl ekim ayında 40 milyar dolar değerleme üzerinden duyurduğu 1 milyar dolarlık hisse geri alım girişiminin ardından geldi. Söz konusu program, özel yatırımcıların hisselerini satmaya sınırlı ilgi göstermesi nedeniyle düşük katılımla tamamlanmıştı.

İHALE TEKLİFİ NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Ripple, kasım ayında 40 milyar dolar değerleme üzerinden 500 milyon dolarlık stratejik bir yatırım turunu tamamlamıştı. Tura Fortress Investment Group ve Citadel Securities'e bağlı fonlar liderlik ederken, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard ve Marshall Wace de katılım sağlamıştı.

Ripple Başkanı Monica Long, bu yılın başlarında şirketin halka arz planı bulunmadığını açıklamıştı. Long, Ripple'ın güçlü mali yapısına dikkat çekerek, satın almalar ve ürün geliştirme yoluyla özel şirket olarak büyümeyi tercih ettiklerini vurgulamıştı.

Şirket, temel ödeme faaliyetlerinin ötesine geçmek amacıyla satın almalara hız verdi. Ripple, geçen yıl ana aracılık şirketi Hidden Road'u yaklaşık 1,25 milyar dolara, stablecoin platformu Rail'i ise 200 milyon dolara satın aldı. Ripple, yatırımlar, birleşmeler ve satın almalar yoluyla kripto ekosistemine yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yaptığını da duyurdu.

Şirket, bu haftanın başında Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını genişletmek ve Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı almak amacıyla BC Payments'ı satın almayı planladığını açıkladı.

Geri alım teklifi, kripto piyasasında dalgalanmanın arttığı bir döneme denk geldi. Bitcoin, ekim ayındaki zirvesinden yüzde 40'tan fazla gerilerken Ripple ile yakından ilişkilendirilen XRP de aynı dönemde yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti.

Ripple, bu ayın başında 100 milyar doların üzerinde ödeme hacmi işlediğini açıkladı. Şirket, dünya genelinde fintech firmalarının sınır ötesi likidite ve uzlaşma sorunlarını çözmek için stablecoin kullanımının güçlü biçimde benimsendiğini belirtti.

Kripto Para, Son Dakika

