Ripple artan kurumsal ilgiyle birlikte büyüyor - Son Dakika
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Kripto Para

Ripple artan kurumsal ilgiyle birlikte büyüyor

Ripple artan kurumsal ilgiyle birlikte büyüyor

2024 yılının üçüncü çeyreğinde Ripple, XRP işlem hacminde büyük bir artış ve kurumsal dünyadan önemli destek görerek öne çıktı. SEC ile devam eden mücadelelerine rağmen artan yatırım ve düşen işlem maliyetleri ile XRP piyasadaki yerini sağlamlaştırıyor.

03.11.2024 19:29
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Ripple (XRP), üçüncü çeyrekte XRP işlem hacminde ve kurumsal ilgide büyük bir artış kaydederek dikkat çekiyor. SEC ile süregelen hukuki mücadelelerine rağmen, finans devleri arasında XRP'ye yönelik yeni yatırım araçları sunulması şirketin piyasadaki konumunu güçlendiriyor. Şirketin açıklamalarına göre düşen işlem maliyetleri ve artan işlem hacmi XRP'nin çekiciliğini artırıyor.

Kurumsal Dünyadan Ripple'a Güçlü Destek

Blockchain teknoloji şirketi Ripple, 2024'ün üçüncü çeyreğinde dikkat çekici bir büyüme grafiği sergiledi. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süregelen hukuki süreçlere rağmen şirket, hem işlem hacminde hem de kurumsal ilgi açısından kayda değer ilerlemeler kaydetti.

Kurumsal alanda yaşanan gelişmeler, XRP'nin piyasadaki konumunu güçlendirdi. Chicago Ticaret Borsası'nın XRP için referans fiyat açıklaması ve Bitnomial'in vadeli işlemler konusundaki çalışmaları, kripto para biriminin finansal sisteme entegrasyonunu hızlandırdı.

Yatırım dünyasından gelen haberler de XRP için olumlu bir tablo çizdi. Bitwise, Canary ve 21Shares gibi sektörün önde gelen kurumları, XRP odaklı ETF çalışmalarını başlattı. Grayscale ise bir yandan Digital Large Cap Fund'ı ETF'e dönüştürme sürecini yürütürken, diğer yandan XRP Trust'ı piyasaya sundu.

Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse, kurumsal talepteki artışa dikkat çekerken, SEC'in kripto para piyasasındaki etkisinin azaldığını vurguladı. Garlinghouse, "XRP'ye yönelik kurumsal ilgi tarihinin en yüksek seviyesinde. SEC'in sürekli başarısızlıkla sonuçlanan mücadelesi, kurumun saygınlığını zedeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin üçüncü çeyrek verileri, büyük borsalardaki günlük işlem hacminin 600-700 milyon dolar bandında seyrettiğini gösterdi. Bununla birlikte XRP/BTC paritesi yüzde 27'lik artış yakaladı. Çeyreğin başlarında 750 milyon dolar seviyesinde olan işlem hacimleri, dönem sonuna doğru yükseliş trendine girdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple artan kurumsal ilgiyle birlikte büyüyor - Son Dakika

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