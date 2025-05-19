Ripple BAE'de iki ödeme sistemi şirketiyle güçlerini birleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ripple BAE'de iki ödeme sistemi şirketiyle güçlerini birleştirdi

Ripple BAE\'de iki ödeme sistemi şirketiyle güçlerini birleştirdi

Ripple, DFSA lisansı sonrası BAE'de Zand Bank ve Mamo ile stratejik ortaklık kurarak Blockchain tabanlı ödeme platformunu genişletiyor ve bölgede dijital finans dönüşümünü hızlandırıyor.

19.05.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain tabanlı ödeme çözümleri sunan Ripple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, Zand Bank ve Mamo ile önemli iş birliği anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Bu anlaşmalar, Ripple'ın sınır ötesi ödeme platformu Ripple Payments'in bölgedeki konumunu daha da sağlamlaştıracak.

Ripple'dan Körfez Çıkarması: İki Dev Bankayla Anlaşma Sağlandı

Ripple'ın Zand Bank ve Mamo ile gerçekleştirdiği bu yeni ortaklıklar, şirketin mart ayında Dubai Finansal Hizmetler Kurumu'ndan (DFSA) aldığı lisansın ardından atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Söz konusu lisans, Ripple'a bankalar, finans teknolojisi (fintech) firmaları ve kripto para şirketleri için küresel ödemeleri kapsamlı bir şekilde yönetme yetkisi tanıyor. Bu sayede şirket, bölgedeki finansal kuruluşlara daha etkin çözümler sunmayı hedefliyor.

Ripple Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick, gün içinde yaptığı açıklamada, "DFSA lisansımızı almış olmamız, Ripple'ın geleneksel sınır ötesi ödemelerdeki verimsizliklere yönelik çözümlere olan artan talebi daha iyi karşılamasını sağlıyor." ifadelerini kullandı. Zand Bank Hazine ve Piyasalar Başkanı Chirag Sampat ise bu iş birliğinin, bankanın dijital finans alanındaki girişimleriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Yakın zamanda AED destekli bir stablecoin piyasaya sürmeyi planlıyoruz." dedi.

Mamo'nun Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Imad Gharazeddine de Ripple hizmetlerinin, şirketlerine önemli avantajlar sağlayacağını vurguladı. Gharazeddine, bu ortaklık sayesinde BAE'deki operasyonlarını genişletmek isteyen işletmelere ve bireysel kullanıcılara "daha hızlı ve daha güvenilir sınır ötesi ödemeler" sunabileceklerini ifade etti.

Ripple Payments platformu, halihazırda 90'dan fazla ödeme pazarında aktif olarak kullanılıyor ve dünya genelinde 70 milyar doları aşan bir işlem hacmine ulaşmış durumda. Platform; Dubai, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Meksika, Avustralya ve İsviçre gibi önemli finans merkezlerinde hizmet veriyor. Ripple, para transferlerini dakikalar içinde gerçekleştirmek için küresel ödeme ortakları ağı ve Blockchain altyapısını kullanıyor.

Bazı durumlarda şirket, Anında Likidite (On-Demand Liquidity - ODL) hizmeti aracılığıyla kendi dijital varlığı olan XRP'yi bir köprü para birimi olarak kullanıyor. Bu sistem, müşterilerin bir itibari para birimini token kullanarak anında başka bir itibari para birimine dönüştürmesine olanak tanıyor. Öte yandan, genel kripto para piyasasında gözlemlenen düşüş eğilimine paralel olarak XRP'nin fiyatı son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 3,5 oranında bir gerileme kaydetti. Ripple'ın BAE'deki bu genişleme adımlarının, şirketin küresel ödeme pazarındaki rekabet gücünü daha da artırması bekleniyor.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple BAE'de iki ödeme sistemi şirketiyle güçlerini birleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
Mourinho’dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
Fenerbahçe forması ile Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladılar Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
Fenerbahçeliler çıldırdı Takımın yıldız ismi Galatasaray’ı takip etti Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti
Taraftarlar sokaklardan taştı Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Galatasaray’da Okan Buruk tarihe geçti Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
18:40
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak
Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
17:56
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
17:39
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
00:07
Galatasaray’dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları Rakiplerine büyük gönderme
Galatasaray'dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları! Rakiplerine büyük gönderme
00:06
Kütahya’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
23:59
Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi
Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi
23:56
Fenerbahçe’nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı
23:47
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı
23:29
Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarına saldırı
Bağdat Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarına saldırı
23:24
Büyük buluşma gerçekleşti Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 19:31:52. #7.13#
SON DAKİKA: Ripple BAE'de iki ödeme sistemi şirketiyle güçlerini birleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.