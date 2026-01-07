Ripple başkanından halka arz açıklaması - Son Dakika
Ripple başkanından halka arz açıklaması

Ripple başkanından halka arz açıklaması
07.01.2026 21:31
Ripple Başkanı Monica Long, şirketin güçlü finansal yapısı ve büyüme odağı nedeniyle halka arza ihtiyaç duymadığını, özel kalarak satın almalar ve ürün geliştirmeye odaklanacaklarını söyledi.

Ripple Başkanı Monica Long, konu hakkında yaptığı açıklamada şirketin halka arz (IPO) planlamadığını yineledi. Long, "Şu an için özel kalmayı planlıyoruz. Halka arzın arkasındaki strateji genellikle yatırımcılara ve kamu piyasalarının likiditesine erişim sağlamaktır. Biz halka açılmadan da şirketimizin büyümesini finanse etmek ve yatırım yapmak için oldukça sağlıklı bir konumdayız." dedi.

Long'un açıklamaları, Ripple'ın Kasım 2025'te 40 milyar dolar değerleme üzerinden 500 milyon dolar yatırım aldığı dönemin ardından geldi. Yatırım turuna Fortress Investment Group, Citadel Securities ve diğer kripto odaklı fonlar katıldı.

2025'TE DÖRT BÜYÜK SATIN ALMA

Ripple, 2025 yılında önemli bir genişleme sürecine girdi. Şirket dört büyük satın alma gerçekleştirdi. Ripple'ın gerçekleştirdiği satım alımlar ise küresel çoklu varlık prime broker Hidden Road, stablecoin ödeme platformu Rail, hazine yönetim sistemi sağlayıcısı GTreasury ve dijital varlık cüzdan ve saklama firması Palisade oldu. Toplam değeri yaklaşık 4 milyar dolara ulaşan bu anlaşmalar, Ripple'ın kurumsal dijital varlık altyapısında kapsamlı bir sağlayıcı konumuna gelme stratejisinin parçası.

Geçen Kasım itibarıyla Ripple Payments, toplamda 95 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdi. Hidden Road satın almasıyla oluşturulan Ripple Prime, son dönemde teminatlı kredi verme ve kurumsal XRP (XRP) ürünlerine genişledi. Şirketin dolar destekli stablecoin'i RLUSD ise her iki iş kolunun da merkezinde yer alıyor.

Long, şirketin stratejisini, "Şirketimizin tüm stratejisi ürün yaratmak üzerine kurulu. Geleneksel finansın Blockchain, kripto paralar, stablecoinler ve tüm bu tokenize varlıkları gerçek dünyada kullanılabilir ve uygulanabilir hale getirmesi için ihtiyaç duyduğu bağlantı dokusunu oluşturuyoruz." sözleriyle özetledi.

Kripto Para

Son Dakika Kripto Para Ripple başkanından halka arz açıklaması - Son Dakika

