Ripple CEO'su ve sektör liderleri SEC değişimini yorumladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ripple CEO'su ve sektör liderleri SEC değişimini yorumladı

Ripple CEO\'su ve sektör liderleri SEC değişimini yorumladı

Eski SEC yönetiminin deneyimli ismi Paul Atkins'in SEC başkanlığına resmi olarak atanması, kripto para sektörünün geleceği için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse tarafından "mükemmel bir seçim" olarak değerlendirilen Atkins'in, kuruma sağduyuyu geri getirmesi yönünde beklentiler yükseliyor.

05.12.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para endüstrisi için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen bu atama, sektörün önde gelen isimlerinden tam destek aldı. Variant'ın baş hukuk yetkilisi Jake Chervinsky, Atkins yönetimindeki SEC ile kripto para dünyasının yaşayacağı değişimin büyüklüğünü "düzenleyici bir tekillik" olarak tanımladı.

Atkins Yönetimindeki SEC'ten Yeni Dönem Beklentileri

Paul Atkins'in SEC başkanlığına getirilmesi, kripto karşıtı duruşuyla tanınan Gary Gensler döneminin sona ermesi anlamına geliyor. Gensler'in 20 Ocak'ta görevinden ayrılacağının doğrulanması, sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

"Kripto Anne" lakaplı SEC komiseri Hester Peirce, Atkins'in kuruma dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Peirce, "Onun kurumdaki son görev süresinde kendisi için çalışmış biri olarak, bu iş için daha iyi bir kişi düşünemiyorum." yorumunu paylaştı.

Ark Invest CEO'su Cathie Wood ise yeni SEC başkanının dijital varlıkları Gensler dönemindeki kısıtlamalardan kurtaracağına olan inancını dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple CEO'su ve sektör liderleri SEC değişimini yorumladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:56 Suriye’de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi
22:53 Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi
22:53 Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 18:24:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ripple CEO'su ve sektör liderleri SEC değişimini yorumladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.