Ripple CEO'sundan ABD seçimi tahmini: Kripto para sektörü yeni sayfa açacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ripple CEO'sundan ABD seçimi tahmini: Kripto para sektörü yeni sayfa açacak

Geniş Video İzle

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, ABD başkanlık seçimlerinin kripto para sektörü için dönüm noktası olacağını belirtiyor. Hem Donald Trump hem de Kamala Harris kamplarının yaklaşımlarını değerlendiren sektör liderleri, seçim sonrası pozitif gelişmeler bekliyor.

24.10.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyası ABD başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Ripple ve Coinbase gibi önde gelen şirketler, sektör yanlısı adaylara destek olmak için Fairshake siyasi eylem komitesine 25 milyon dolar bağışladı. Bu hamle, kripto para dünyasının siyasi alandaki etkinliğini güçlendiriyor.

Kripto Para Sektörü Seçim Sonrası Değişime Hazırlanıyor

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, DC Fintech Week etkinliğinde çift taraflılığı simgeleyen mor kravatıyla dikkat çekti. Mevcut Biden yönetimini "düşmanca" olarak nitelendiren Garlinghouse, seçimlerin sektör için yeni bir başlangıç olacağını dile getirdi.

Trump, kendisini "kripto başkanı" olarak tanımlayarak sektöre yönelik "yasa dışı ve Amerikan karşıtı baskıyı" sonlandırma sözü verdi. Başkan Yardımcısı Harris ise Silicon Valley geçmişiyle öne çıkıyor ve Blockchain gibi yenilikçi teknolojileri destekleme sözü veriyor.

Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, Ağustos ayında Harris'i destekleyen bir siyasi eylem komitesine 1 milyon dolar değerinde XRP bağışladı. Garlinghouse aynı zamanda, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın rakibi John Deaton'a desteğini açıkladı.

Warren'ın desteklediği anti-kara para aklama yasası, madencilere, doğrulayıcılara ve cüzdan sağlayıcılarına müşterini tanı kurallarını genişletmeyi hedefliyor. Bu düzenleme kripto para sektöründe tartışmalara neden oluyor.

Ripple CEO\'sundan ABD seçimi tahmini: Kripto para sektörü yeni sayfa açacak

ABD seçim sonuçları, Kamala Harris, Donald Trump, Donald Trump, Kripto Para, Blockchain, Joe Biden, CEO, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple CEO'sundan ABD seçimi tahmini: Kripto para sektörü yeni sayfa açacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:36:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ripple CEO'sundan ABD seçimi tahmini: Kripto para sektörü yeni sayfa açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.