Ripple CEO\'sundan ABD seçimi tahmini: Kripto para sektörü yeni sayfa açacak

Kripto Para

Kripto para dünyası ABD başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Ripple ve Coinbase gibi önde gelen şirketler, sektör yanlısı adaylara destek olmak için Fairshake siyasi eylem komitesine 25 milyon dolar bağışladı. Bu hamle, kripto para dünyasının siyasi alandaki etkinliğini güçlendiriyor.

Kripto Para Sektörü Seçim Sonrası Değişime Hazırlanıyor

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, DC Fintech Week etkinliğinde çift taraflılığı simgeleyen mor kravatıyla dikkat çekti. Mevcut Biden yönetimini "düşmanca" olarak nitelendiren Garlinghouse, seçimlerin sektör için yeni bir başlangıç olacağını dile getirdi.

Trump, kendisini "kripto başkanı" olarak tanımlayarak sektöre yönelik "yasa dışı ve Amerikan karşıtı baskıyı" sonlandırma sözü verdi. Başkan Yardımcısı Harris ise Silicon Valley geçmişiyle öne çıkıyor ve Blockchain gibi yenilikçi teknolojileri destekleme sözü veriyor.

Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, Ağustos ayında Harris'i destekleyen bir siyasi eylem komitesine 1 milyon dolar değerinde XRP bağışladı. Garlinghouse aynı zamanda, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın rakibi John Deaton'a desteğini açıkladı.

Warren'ın desteklediği anti-kara para aklama yasası, madencilere, doğrulayıcılara ve cüzdan sağlayıcılarına müşterini tanı kurallarını genişletmeyi hedefliyor. Bu düzenleme kripto para sektöründe tartışmalara neden oluyor.