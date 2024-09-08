Ripple'dan Japonya'ya övgü - Son Dakika
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Kripto Para

Ripple'dan Japonya'ya övgü

Ripple\'dan Japonya\'ya övgü

Japon finans devleri, Blockchain tabanlı ödeme sistemleriyle küresel pazarda öne çıkıyor. Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Japonya'nın stablecoin pazarındaki potansiyelini vurguladı. Garlinghouse, Japon yeni bazlı stablecoinlere olan talebin artacağını öngörüyor. Ripple'ın öncelikle ABD'de stablecoin çıkaracağını, ardından Japonya pazarını değerlendireceğini açıkladı.

08.09.2024 14:29
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Kripto para dünyasında Japonya'nın rolü giderek artıyor. Ülkenin en büyük üç bankasının geliştirdiği stablecoin platformu, uluslararası ödemeleri hızlandırmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Bu gelişme, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un Japonya'nın stablecoin pazarındaki potansiyeline dair öngörüleriyle birleşince, ülkenin kripto ve Blockchain teknolojilerindeki liderlik iddiasını güçlendiriyor.

Japon Bankalarının Stablecoin Hamlesi Ses Getiriyor

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Japonya'nın kripto para ve stablecoin pazarındaki konumunu değerlendirdi. Garlinghouse, "İnsanlar yen stablecoinleri tutmak isteyecek ve bunun sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum." diyerek Japon yeni bazlı stablecoinlere olan talebin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Garlinghouse, Japonya'yı bazı açılardan "değişime kapalı bir pazar" olarak nitelendirse de diğer yönlerden "gerçekten sağlıklı" bulduğunu dile getirdi. Ripple CEO'su, Japonya'nın diğer ülkelere kıyasla stablecoinler ve kripto paralar konusunda düzenleyici netlik ve mevzuat sağlama konusunda daha istekli davrandığına dikkat çekti.

"Bu durum, Japonya'da girişimciliğin ve yatırımların gerçekten gelişmesine olanak sağladı." diyen Garlinghouse, ABD'nin Japonya, Birleşik Krallık ve İsviçre gibi ülkelerin "kesinlikle gerisinde kaldığını" ifade etti.

Ripple'ın öncelikle ABD'de bir stablecoin çıkarmaya odaklanacağını duyuran CEO, Japonya'yı daha sonra değerlendireceklerini aktardı. "Stablecoini piyasaya sürmeden önce ABD düzenleyicileriyle ortaklık içinde olmaya devam edeceğiz. İlk olarak ABD'de çıkaracağız ancak stablecoinler için küresel çapta ve kesinlikle Japonya'da da fırsatlar olduğunu düşünüyoruz." sözlerini ekledi.

Garlinghouse, "Bu yıl içinde piyasaya sürme konusunda elimizden gelen her şeyi yapacağımız konusunda her zaman tutarlı olduk." diyerek Ripple'ın ABD doları bazlı stablecoini hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz ay Ripple Labs, ABD doları bazlı stablecoini Ripple USD'nin (RLUSD) XRP Ledger (XRPL) ve Ethereum (ETH) ana ağlarında ilk testlerini gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Şirket, bu fiat destekli tokenı gelecekte ek Blockchain ağlarında da kullanıma sunmayı planlıyor.

Öte yandan, Japonya'nın en büyük üç bankası olan Mitsubishi UFJ Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve Mizuho Bank'ın, sınır ötesi iş ödemelerini kolaylaştırmak için Datachain'in yeni stablecoin platformu Project Pax'ı desteklediği bildirilmişti.

Bu gelişmeler, Japonya'nın kripto para ve Blockchain teknolojileri alanındaki öncü rolünü pekiştiriyor. Ülkenin düzenleyici çerçevesi ve finans kurumlarının proaktif yaklaşımı, global Blockchain sektöründe Japonya'nın önemini artırıyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un açıklamaları ve Japon bankalarının stablecoin girişimleri, ülkenin kripto para ve Blockchain teknolojileri alanında önemli bir oyuncu olma yolunda hızla ilerlediğini kanıtlıyor. Bu gelişmeler, global finans sektöründe de dönüşümün habercisi olarak yorumlanıyor.

Kripto Para, Blockchain, Japonya, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple'dan Japonya'ya övgü - Son Dakika

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