Ripple'dan RLUSD ve XRP uyarısı - Son Dakika
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Ripple'dan RLUSD ve XRP uyarısı

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Ripple CTO'su David Schwartz, şirketin yakında piyasaya süreceği RLUSD stablecoininin lansman aşamasında arz sıkıntısı yaşanabileceğini bildirdi. Xaman cüzdanında bir yatırımcının 1 RLUSD için 1.200 dolarlık teklif vermesi, piyasada ciddi fiyat dalgalanmaları yaşanabileceğine işaret ediyor.

16.12.2024 12:42  Güncelleme: 13:10
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New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan son onayını alan RLUSD, Ripple'ın global ödeme çözümlerinde yeni bir dönem başlatıyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un açıklamasına göre stablecoin "yakında" piyasaya sürülecek ve XRP ile birlikte kullanılacak.

Ripple Ekosistemi İçin Yeni Dönem Başlıyor

Ripple ekosisteminde önemli bir dönüm noktası yaklaşıyor. RLUSD stablecoinin piyasaya sürülmesiyle birlikte şirket, sınır ötesi ödemeler konusundaki gücünü artırmayı hedefliyor.

David Schwartz, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda, bazı yatırımcıların RLUSD için olağandışı teklifler verdiğine dikkat çekti. Schwartz, "İlk RLUSD'yi alma onuru için bir yatırımcının 1.200 dolar ödemeye hazır olduğunu görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Ripple teknoloji sorumlusu Schwartz, stablecoin fiyatının arz dengelendikten sonra 1 dolar seviyesine döneceğini vurguladı. CTO ayrıca yatırımcıları "RLUSD stablecoin fırsatını kaçırma korkusuyla hareket etmeyin." konusunda uyardı.

RLUSD ve XRP'nin birlikte kullanımı, Ripple'ın global ödeme çözümlerini güçlendirecek. Şirket başkanı Monica Long, RLUSD'nin XRP ile "tamamlayıcı ve katkı sağlayıcı" bir ilişkisi olacağını belirtti.

Ripple\'dan RLUSD ve XRP uyarısı

Kripto Para, New York, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple'dan RLUSD ve XRP uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ripple'dan RLUSD ve XRP uyarısı - Son Dakika
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