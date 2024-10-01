Ripple Dubai'den düzenleyici onayı alarak BAE'de genişliyor - Son Dakika
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Kripto Para

Ripple Dubai'den düzenleyici onayı alarak BAE'de genişliyor

Ripple Dubai\'den düzenleyici onayı alarak BAE\'de genişliyor

Kripto ödeme devi Ripple, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi'nden (DFSA) prensipte lisans onayı alarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sınır ötesi kripto ödeme hizmetleri sunma yolunu açtı. Bu stratejik hamle, Ripple'ın küresel genişleme planlarında önemli bir dönüm noktasını işaret ederken, BAE'nin FinTech ve kripto para alanlarındaki ilerici tutumunu da vurguluyor.

01.10.2024 17:06
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Ripple'ın Dubai'deki bu başarısı, kripto para sektörünün Orta Doğu'daki hızlı yükselişini ortaya koyuyor. DFSA'nın verdiği bu onay, yalnızca Ripple ile kalmayıp tüm kripto ekosistemi için de büyük önem taşıyor. Bu gelişme, BAE'nin FinTech ve kripto para alanlarındaki ilerici tutumunu bir kez daha vurgularken, bölgenin küresel kripto merkezi olma yolundaki kararlılığını da gösteriyor.

BAE Kripto Merkezi Olma Yolunda Ripple İle İş Birliği Yaptı

Ripple, 1 Ekim'de Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi'nden (DFSA) prensipte lisans onayı aldığını duyurdu. Bu onay, Ripple'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yasal bir zemin kazanmasını sağlarken, şirketin bölgedeki operasyonlarını genişletmesine olanak tanıyor.

DFSA'nın verdiği bu prensipte onay Ripple'ın Dubai'de tam lisans alma sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor. Tam onayın alınmasıyla birlikte Ripple, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde (DIFC) fiat ve dijital varlıklar için sınır ötesi ödeme hizmetleri sunabilecek.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, bu gelişmeyle ilgili olarak "BAE, ileriye dönük düzenleyici yaklaşımı ve yenilikçi işletmeler için net rehberliği ile finansal teknolojinin bu yeni çağında kendisini küresel bir lider olarak konumlandırıyor." dedi.

Bu gelişme, Ripple'ın küresel varlığını güçlendirirken, şirketin Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ripple Payments Direct (RPD) dahil olmak üzere sorunsuz sınır ötesi ödeme hizmetleri sunmasına da fırsat veriyor.

DIFC Otoritesi'nin iş geliştirme başkanı Salmaan Jaffery, Dubai'nin stratejik konumunun ve DIFC'nin sağlam yasal ve düzenleyici çerçevesinin, uluslararası işletmeler için ideal bir merkez oluşturduğunu vurguladı.

Ripple, Dubai'yi Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'daki hızla büyüyen kripto pazarlarına için stratejik bir merkez olarak kullanmayı planlıyor. Bu strateji, şirketin bölgedeki varlığını güçlendirirken küresel kripto endüstrisinin gelişimine de katkı sağlayacak.

Öte yandan, Dubai'nin dijital varlık düzenleyicisi olan Sanal Varlık Düzenleme Otoritesi (VARA), kripto yatırımlarını tanıtan şirketler için yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler, ülkede dijital varlık yatırımlarını tanıtan tüm şirketlerin pazarlama materyallerine bir feragatname eklemesini zorunlu kılıyor.

VARA CEO'su Matthew White, bu yeni düzenlemelerin amacının sanal varlık hizmet sağlayıcılarının hizmetlerini sorumlu bir şekilde sunmalarına yardımcı olmak olduğunu belirtti. Bu yaklaşım, kripto para sektörünün düzenlenmesi ve meşruiyet kazanması yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

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Son Dakika Kripto Para Ripple Dubai'den düzenleyici onayı alarak BAE'de genişliyor - Son Dakika

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