Ripple fiyat analizi: XRP yükseliş sinyali veriyor! - Son Dakika
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Ripple fiyat analizi: XRP yükseliş sinyali veriyor!

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Ripple (XRP), son birkaç aydır güçlü bir yükseliş trendinde ve bu durum hem USDT hem de BTC karşısında geçerliliğini sürdürüyor. Teknik göstergeler ise fiyatın daha da yükselebileceğine işaret ediyor. Ripple (XRP) fiyat analizi ve tahminler haberimizde...

30.01.2025 10:30  Güncelleme: 10:33
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Kritik eşik aşılırsa 4 dolar gelebilir

USDT paritesinde XRP, son aylarda sürekli olarak daha yüksek dipler ve tepeler yaparak birçok direnç seviyesini geride bıraktı. Şu anda fiyat hareketi, genellikle düşüş sinyali olarak görülen yükselen bir kama formasyonu içinde ilerliyor.

Ancak bu formasyon yukarı yönlü kırılırsa, önümüzdeki haftalarda XRP'de agresif bir ralli yaşanabilir ve fiyat 4 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir.

Ripple fiyat analizi: XRP yükseliş sinyali veriyor!

Yükselen kanal boğa sinyali verebilir

BTC paritesinde de benzer bir yapı göze çarpıyor. XRP/BTC çiftinde yükselen bir kanal formasyonu oluşmuş durumda. Teknik olarak bu formasyon düşüş eğilimli kabul edilse de, yukarı yönlü kırılım gerçekleşirse XRP için güçlü bir boğa hareketi başlayabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) de yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Bu, fiyatın düşüş yerine yükselişe devam etme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Ripple fiyat analizi: XRP yükseliş sinyali veriyor!

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple fiyat analizi: XRP yükseliş sinyali veriyor! - Son Dakika

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