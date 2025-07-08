Ripple hissedarı Linqto iflas korumasına sığındı - Son Dakika
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Ripple hissedarı Linqto iflas korumasına sığındı

Ripple hissedarı Linqto iflas korumasına sığındı
08.07.2025 17:30
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Özel yatırım platformu Linqto, 4,7 milyon Ripple hissesiyle birlikte Chapter 11 başvurusu yaptı. Federal soruşturmalar ve menkul kıymet ihlali iddiaları, şirkete yönelik baskıyı artırıyor.

ABD'de faaliyet gösteren özel yatırım platformu Linqto, 4,7 milyon Ripple hissesiyle birlikte Chapter 11 iflas koruması talep etti. Şirket, mart ayında platformunu kapatmasının ardından menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla farklı soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. İlk duruşma salı günü yapılacak.

Linqto'nun İlk Duruşması İçin Tarih Verildi

Ripple hisselerinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran yatırım platformu Linqto, iflas başvurusunda bulundu. Şirket, ABD Texas Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne Bölüm 11 iflas başvurusu yaptı.

Halka açık olmayan şirketlerin hisselerini yatırımcılara sunan özel yatırım platformu Linqto, 4,7 milyon Ripple hissesine sahip. Bu hisseler ikincil piyasadan satın alınmış durumda. Şirketin iflas süreci Salı günü ilk duruşmayla başlayacak.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse geçen hafta yaptığı açıklamada Linqto'nun 4,7 milyon ikincil Ripple hissesine sahip olduğunu ancak şirketlerinin herhangi bir iş ilişkisi bulunmadığını belirtti. Garlinghouse X platformundaki paylaşımında "Linqto'nun hissedar olması dışında Ripple hiçbir zaman bu şirketle iş ilişkisi kurmadı ve finansman turlarımıza katılmadı" ifadelerini kullandı.

Özel piyasa platformu Forge verilerine göre Linqto'nun Ripple hisse değeri yaklaşık 450 milyon dolar olabilir. İkincil piyasa hisse fiyatı 95,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Salı günkü mahkeme dosyasına göre Linqto'nun özel menkul kıymet teklif aracı Liquidshares, 111 ihraççı şirkette "500 milyon doları aşan tahmini adil piyasa değeri" olan menkul kıymetlere sahip.

Federal soruşturma raporları Haziran ayında ortaya çıktı. Çeşitli kaynakların 30 Haziran tarihli haberlerinde Linqto'nun federal soruşturmalarla karşı karşıya olduğu ve iflas başvurusu yapabileceği bildirildi. İç soruşturmada "Linqto müşterilerinin sahip olduklarını düşündükleri menkul kıymetlere hiçbir zaman sahip olmadıkları" yönünde kanıtlar bulundu.

Şirket ayrıca özel şirket hissesi satın alma yetkisi olmayan müşterilere hizmet pazarladığı iddia ediliyor. Linqto'nun yeni CEO'su Dan Siciliano'nun açıklamasında, "Linqto'daki önceki iş uygulamaları hakkında keşfettiklerimizin çoğu rahatsız edici. Bu uygulamalar küçük tekil uyum sorunları veya yaygın düzenleyici hatalar değil." ifadelerini kullandı.

Eski CEO William Sarris'in Ripple hisselerini Linqto'nun 11 bin kullanıcısına ödediği fiyattan en az yüzde 60 daha yüksek fiyata sunmaya çalıştığı bildirildi. Bu durum SEC'in yüzde 10'un üzerindeki kar marjı yasağını ihlal ediyor.

Salı günkü mahkeme dosyasında Linqto'nun seri limited şirket yapılarını yanlış şekillendirerek menkul kıymet yasalarına uymadığı ve Ripple gibi ihraççılardan transfer izni almadığı belirtildi. Şirket 13 Mart tarihinde platformunu kapattı ve gelir faaliyetlerini sonlandırdı.

SEC şirketi Linqto ve bağlı kuruluşlarının olası ihlalleri hakkında devam eden soruşturma konusunda bilgilendirdi. Ripple, 2024 yılı sonlarında Linqto'nun ikincil hisse alımlarını onaylamayı durdurdu. Bu karar Finans Sektörü Düzenleme Kurumu FINRA'nın Linqto Capital broker-dealer kolunun incelemesini tamamladığı dönemde geldi.

Linqto'nun eski gelir direktörü Gene Zawrotny, şirket ve eski üst düzey yöneticiler Bill Sarris ile Joe Endoso'ya karşı ciddi uyum başarısızlıkları ve misilleme iddialarıyla dava açtı. Linqto Pazartesi günü CapSign CEO'su Matt Rosendin'in X paylaşımına yanıt olarak Liquidshares'in Ripple holdinglerindeki değişiklik iddialarını reddetti.

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Son Dakika Kripto Para Ripple hissedarı Linqto iflas korumasına sığındı - Son Dakika

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