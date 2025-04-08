Ripple kripto dünyasını sarsacak dev satın alma girişimini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ripple kripto dünyasını sarsacak dev satın alma girişimini duyurdu

Ripple kripto dünyasını sarsacak dev satın alma girişimini duyurdu

Ripple, ana aracı kurum Hidden Road'u 1,25 milyar dolara satın alarak kurumsal yatırımcılara yönelik hizmet ağını genişletmeyi hedefliyor. Satın alma, XRP ve hisse senedi içeren bir anlaşmayla önümüzdeki aylarda tamamlanacak.

08.04.2025 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto ödeme şirketi Ripple, finans dünyasının önemli oyuncularını hedefleyen yeni bir genişleme hamlesi yapıyor. Şirket, ana aracı kurum (broker) Hidden Road'u 1,25 milyar dolara satın alarak kurumsal yatırımcılarla olan bağlantılarını daha da sağlamlaştırmayı planlıyor. Bu adım, Ripple'ın hem XRP teknolojisini geliştirme hem de stablecoin entegrasyonunu artırma yönündeki stratejik vizyonunu ortaya koyuyor.

Ripple'ın Stratejik Hamlesi: Hidden Road Satın Alması

Kripto ödeme şirketi Ripple, kurumsal yatırımcılara dönük hizmetlerini güçlendirmek amacıyla ana broker Hidden Road'u 1,25 milyar dolara bünyesine katıyor. Kripto sektörünün şimdiye kadarki en dikkat çekici anlaşmalarından biri olan bu hamle, XRP'nin arkasındaki şirket Ripple'ın daha büyük finans kurumlarının ilgisini çekmeye yönelik kapsamlı bir hizmet ağı oluşturma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ripple'ın büyük ölçekli kurumlara daha geniş ölçüde ulaşabilmesi için gerekli altyapıyı sağlamanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Garlinghouse, satın almanın büyük ölçüde nakit, XRP ve hisse senedi şeklinde gerçekleşeceğini vurguladı. Düzenleyici onay sürecine bağlı olarak önümüzdeki aylarda kapanması beklenen anlaşma sonrasında, Hidden Road'un kurucusu Marc Asch, Ripple'ın bünyesindeki ana aracılık birimini yönetmeye devam edecek. Ana brokerler, özellikle hedge fonlar, bankalar ve özel sermaye şirketlerine sundukları alım satım, saklama, borç verme ve borçlanma hizmetleri nedeniyle finans piyasalarında önemli bir konumda bulunuyor. Ripple, Hidden Road'un talebini karşılamak amacıyla milyarlarca dolar değerinde ek sermaye sağlayarak ölçeklendirme sürecine katkıda bulunacağını da duyurdu.

Bu satın alma, Hidden Road'un ürünlerinin daha fazla benimsenmesi için Ripple'ın platformuna uyarlanmasını içeren adımları da kapsıyor. Garlinghouse, Ripple'ın stablecoin'i RLUSD'nin ana aracılık hizmetlerinde teminat olarak entegre edileceğini ve XRP Ledger teknolojisinin uzlaşma süreçlerinde verimliliği artırma potansiyelini araştıracaklarını ifade etti. Anlaşma, ABD'de kripto varlık sınıfına yönelik daha olumlu düzenlemelerin hayata geçmesi ve birçok finans kurumunun kripto teknolojilerine olan ilgisini artırmasıyla gündeme geldi. ABD Başkanı Trump'ın Bitcoin'i ABD hükümetinin benimsediğini açıkça duyurmasından bu yana Fidelity, Bank of New York Mellon ve Gamestop gibi kurumlar kripto varlıklarla daha yakından ilgilenmeye başladı ve bu da Hidden Road gibi ana brokerlerin değerini yükseltti.

Hidden Road, kurucusu Marc Asch'ın SAC Capital ve Point72 Asset Management gibi Steven Cohen'e ait şirketlerdeki hedge fon deneyiminden beslenen bir geçmişe sahip. Şirket, 2018'de kurulduğundan bu yana kripto para birimleri ve döviz işlemlerine odaklanarak FalconX ve Coinbase Prime gibi diğer kripto odaklı ana brokerlerle rekabet ediyor. Hidden Road, 2024 yılında 3 trilyon dolar hacminde fon transferine aracılık etti. Öte yandan 2022'de Castle Island Ventures, Coinbase Ventures ve Citadel Securities'in katılımıyla gerçekleşen A Serisi yatırım turunda 50 milyon dolar toplamayı başardı. Bloomberg'in geçen ay aktardığı bilgilere göre şirket, mart ayından beri olası bir satış veya ek sermaye artışını değerlendirmekteydi.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple kripto dünyasını sarsacak dev satın alma girişimini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler
4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
Meclis’te “cunta“ kavgası CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sesi salonu inletti Meclis'te "cunta" kavgası! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sesi salonu inletti
Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın

16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
16:47 Meclis’te “cunta“ kavgası CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sesi salonu inletti Meclis'te "cunta" kavgası! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sesi salonu inletti
16:16 Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
16:09 Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
22:10 Trump’ın gümrük tarifeleri nedeniyle dünya borsaları yerle bir oldu Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle dünya borsaları yerle bir oldu
21:57 Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
21:54 İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
21:42 Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
21:22 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
21:11 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
21:05 Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
21:00 4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
20:58 Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 17:09:39. #7.12#
SON DAKİKA: Ripple kripto dünyasını sarsacak dev satın alma girişimini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement