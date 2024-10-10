Ripple kripto saklama hizmetleriyle bankacılık sektörünü sarsıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ripple kripto saklama hizmetleriyle bankacılık sektörünü sarsıyor

Ripple kripto saklama hizmetleriyle bankacılık sektörünü sarsıyor

Blockchain ödeme devi Ripple, bankalara ve fintech şirketlerine yönelik kripto varlık saklama hizmetlerini sunmaya başladı. Ripple Custody markası altında birleştirilen yeni özellikler, şirketin ödeme ve takas işinin ötesine geçerek hizmet yelpazesini genişletiyor. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların artan kripto talebini karşılamayı hedefliyor.

10.10.2024 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para ekosisteminde güvenlik ve uyumluluk her geçen gün daha da önem kazanıyor. Ripple'ın yeni saklama hizmetleri, XRP Ledger entegrasyonu, önceden yapılandırılmış operasyonel ayarlar ve kara para aklamayla mücadele risk izleme gibi özellikler sunuyor. Bu gelişme, Ripple'ın sektördeki konumunu güçlendirirken kurumsal kripto adaptasyonunu da hızlandırma potansiyeli taşıyor.

Fintech Şirketleri Ripple'ın Yeni Çözümüne Yoğun İlgi Gösteriyor

Blockchain ödeme şirketi Ripple, dijital varlık saklama hizmetlerini başlattı. Bu yeni hizmet, bankalar ve fintech firmaları için özel olarak tasarlandı. Ripple Custody adı altında sunulan özellikler, kurumların kripto varlıklarını güvenle yönetmelerine olanak tanıyor.

Ripple'ın kıdemli başkan yardımcısı Aaron Slettehaugh, yeni özelliklerin Ripple Custody'nin yeteneklerini genişlettiğini belirtti. Bu hamle, şirketin ürün yelpazesini çeşitlendirmesine yardımcı oluyor.

Yeni saklama hizmetleri, XRP Ledger ile entegrasyon, önceden yapılandırılmış operasyonel ve politika ayarları ve Anti-Money Laundering (AML) risk izleme özelliklerini içeriyor. Ayrıca yeni bir kullanıcı ara yüzü de dahil edildi. Bu özellikler, kurumların kripto varlıklarını daha etkin ve güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

Ripple, saklama hizmetlerinin şirketin en hızlı büyüyen iş kollarından biri olduğunu açıkladı. Şirket, saklama biriminin yıllık yüzde 250 büyüme kaydettiğini ve şu anda yedi ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti. Bu büyüme, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Kripto para dünyasında kurumsal katılım artarken güvenilir saklama çözümlerine olan talep de yükseliyor. Saklama hizmeti sağlayıcıları, kurumların özel anahtarlarını koruyarak kripto varlıklarını güvende tutmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, müşterilerin kripto işlemlerini gerçekleştirmelerine ve dijital varlık yasalarına uymalarına destek oluyorlar.

Ripple'ın bu hamlesinin yanı sıra bankalar da kripto varlıklar için saklama hizmetleri sunmaya hazırlanıyor. Standard Chartered yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital varlık saklama hizmetleri sunmaya başladı. Banka, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ile başlayacağını duyurdu.

Ripple'ın yeni saklama hizmetleri, şirketin ödeme takas işinin ötesine geçerek hizmet yelpazesini genişletmesine olanak sağlıyor. Bu hamle, Ripple'ın kripto para ekosistemindeki konumunu güçlendirirken aynı zamanda kurumsal kripto adaptasyonunu da hızlandırma potansiyeli taşıyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple kripto saklama hizmetleriyle bankacılık sektörünü sarsıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:17 Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı!
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:30:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ripple kripto saklama hizmetleriyle bankacılık sektörünü sarsıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.