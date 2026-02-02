Ripple, Lüksemburg'dan AB genelinde geçerli EMI lisansı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Ripple, Lüksemburg'dan AB genelinde geçerli EMI lisansı aldı

Ripple, Lüksemburg\'dan AB genelinde geçerli EMI lisansı aldı
02.02.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

San Francisco merkezli fintech şirketi Ripple, Lüksemburg mali düzenleyicisinden Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansı alarak Avrupa Birliği'nde faaliyetlerini genişletme yolunda önemli bir adım attı.

Ripple, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Lüksemburg'un mali düzenleyici kurumu Commission de Surveillance du Secteur Financier'den (CSSF) tam EMI lisansı aldığını duyurdu. Şirket, 14 Ocak'ta ön onay almıştı. Lisans, Ripple'a Blockchain tabanlı ödeme hizmetlerini Avrupa genelinde sunma imkânı tanıyor.

AVRUPA STRATEJİSİ HIZLANIYOR

Ripple İngiltere ve Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock, "Avrupa her zaman stratejik önceliğimiz oldu. Bu yetkilendirme, AB genelindeki müşterilerimize sağlam ve uyumlu Blockchain altyapısı sunma misyonumuzu ölçeklendirmemizi sağlıyor." dedi. Craddock, şirketin Avrupalı işletmelerin daha verimli ve dijital odaklı bir finansal döneme geçişine yardımcı olmak için artık daha iyi bir konumda olduğunu vurguladı.

Lüksemburg onayı, Ripple'ın İngiltere'deki düzenleyici ilerlemesinin ardından geldi. Şirket geçen ay İngiltere Finansal Davranış Otoritesi'nden (FCA) hem EMI lisansı hem de kripto varlık kaydı almıştı. Ripple'ın açıklamasına göre şirketin küresel çapta 75'in üzerinde düzenleyici onayı bulunuyor.

YENİ ÜRÜN VE ORTAKLIKLAR

Ripple, ürün portföyünü de genişletiyor. Şirket geçen hafta Ripple Treasury adlı kurumsal hazine platformunu tanıttı. Platform, Ripple'ın Ekim 2025'te 1 milyar dolara satın aldığı GTreasury'nin altyapısı üzerine kuruldu. Yeni platform, nakit ve dijital varlık yönetimini entegre ederek RLUSD stablecoin ile sınır ötesi ödemelere olanak tanıyor.

Şirket ayrıca geçen ay LMAX Group ile çok yıllı stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı. Anlaşma kapsamında Ripple, LMAX'a 150 milyon dolarlık finansman sağlayacak. LMAX, RLUSD'yi spot kripto ve türev ürünlerini kapsayan kurumsal işlem platformlarında teminat olarak entegre edecek.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple, Lüksemburg'dan AB genelinde geçerli EMI lisansı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:29:45. #7.11#
SON DAKİKA: Ripple, Lüksemburg'dan AB genelinde geçerli EMI lisansı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.