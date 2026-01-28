Ripple, nakit ve dijital varlık yönetimini birleştiren hazine platformunu duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Ripple, nakit ve dijital varlık yönetimini birleştiren hazine platformunu duyurdu

Ripple, nakit ve dijital varlık yönetimini birleştiren hazine platformunu duyurdu
28.01.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto ödeme şirketi Ripple, Ekim ayında 1 milyar dolara satın aldığı GTreasury'nin kurumsal yazılımı ile kendi Blockchain altyapısını entegre eden Ripple Treasury platformunu piyasaya sürdü.

Ripple, Salı günü yayımladığı blog yazısında yeni platformun geleneksel nakit yönetimi ile dijital varlık operasyonlarını tek bir sistemde birleştirdiğini açıkladı. Platform, sınır ötesi ödemeler, likidite yönetimi ve varlık mutabakatı gibi kurumsal hazine işlevlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

SATIN ALIM SONRASI İLK BÜYÜK ÜRÜN

Lansman, Ripple'ın ABD merkezli GTreasury şirketini Ekim ayında 1 milyar dolara satın almasının ardından gerçekleştirdiği ilk büyük ürün entegrasyonu niteliğinde. GTreasury CEO'su Renaat Ver Eecke, satın alma döneminde anlaşmayı hazine yönetimi alanında "dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.

Ripple, yeni platformun kurumsal hazine operasyonlarındaki sürtünme noktalarını gidermeye yönelik tasarlandığını belirtti. Bunlar arasında gecikmeli uzlaşma süreleri, sınır ötesi ödemelerde sınırlı görünürlük ve geleneksel nakit ile dijital varlıkları uzlaştırmak için kullanılan parçalı sistemler yer alıyor.

Şirketin açıklamasına göre Ripple Treasury, RLUSD stablecoini kullanarak sınır ötesi uzlaşmaları üç ila beş saniye içinde gerçekleştiriyor. Geleneksel uzlaşma döngüleri ise birkaç iş günü sürebiliyor.

Platform ayrıca hem itibari para hem de dijital varlıkları yönetmek için tek bir arayüz sunuyor. Ripple, manuel elektronik tablo tabanlı süreçlerin yerini dijital varlık platformlarını "dijital bankalar" olarak ele alan doğrudan API entegrasyonlarının aldığını ifade etti.

Ripple daha önce GTreasury entegrasyonunun müşterilerin daha geniş kurumsal ürün paketi aracılığıyla kısa vadeli likidite piyasalarına erişmesine olanak tanıyacağını açıklamıştı. Repo piyasalarına erişimin, Ripple'ın geçen yıl 1,25 milyar dolara satın aldığı prime broker Hidden Road üzerinden sağlanması bekleniyor.

Ripple ve GTreasury, müşterilerin mevcut hazine kontrolleri ve raporlama standartlarını korurken fazla nakitlerini daha verimli kullanmalarına olanak sağlamaya odaklanacaklarını ekledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple, nakit ve dijital varlık yönetimini birleştiren hazine platformunu duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:37:10. #7.11#
SON DAKİKA: Ripple, nakit ve dijital varlık yönetimini birleştiren hazine platformunu duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.