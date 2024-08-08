Ripple SEC davasında 125 milyon dolarlık ceza aldı - Son Dakika
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Kripto Para

Ripple SEC davasında 125 milyon dolarlık ceza aldı

Ripple SEC davasında 125 milyon dolarlık ceza aldı

ABD'de gerçekleşen hukuki süreç sonunda Ripple, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan mücadelesinde 125 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. New York Mahkemesi, Ripple'ın menkul kıymet yasalarını ihlal eden ve etmeyen yönlerini değerlendirerek karışık bir karar verdi.

08.08.2024 10:21
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Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Ripple, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı uzun soluklu hukuki mücadeleyi sonlandırdı. New York'ta görülen davada Yargıç Analisa Torres, Ripple'a 125 milyon dolar para cezası verilmesine hükmetti. Bu karar, kripto para sektöründeki yasal belirsizliklerin giderilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Ripple'a SEC Davasında Ağır Bir Ceza

New York'ta görülen davada, kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Ripple, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı anlaşmazlığı noktaladı. Yargıç Analisa Torres'in imzaladığı karara göre Ripple 125 milyon dolar tutarında para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme salonunda alınan karar SEC'in sunduğu çözüm önerilerinin bir bölümünü kabul ederken, diğer kısmını reddetti. Yargıç Torres, Ripple'ın ilerleyen dönemde menkul kıymet yasalarını ihlal etmesini engelleyecek önlemler alınmasına hükmetti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse, hukuki sürecin yakın zamanda sonuçlanacağını öngörmüştü. SEC, 2020 yılında Ripple'ı 1,3 milyar dolarlık kayıtsız menkul kıymet satışı yapmakla suçlamıştı. Ancak geçen yıl Yargıç Torres, bazı XRP satışlarının menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğine karar vermişti. Bu kararın gerekçesi olarak söz konusu satışların şeffaf bir teklif süreci ile gerçekleştirilmiş olması gösterilmişti.

SEC'in Ripple için önerdiği 2 milyar dolarlık ceza, mahkeme tarafından önemli ölçüde azaltılarak 125 milyon dolara indirildi. Ripple yönetimi, cezanın 10 milyon dolar civarında olması gerektiğini savunurken, SEC bu miktarın caydırıcı olmayacağını ileri sürmüştü.

Yargıç Torres ayrıca, Ripple'a gelecekte menkul kıymet yasalarına uyması konusunda uyarıda bulundu. Şirketin bu sınırları zorlama eğiliminde olduğunu belirten yargıç, ileride olası ihlallere karşı ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerektiğini vurguladı.

2023 yılı Ekim ayında SEC, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ve kurucu ortak Chris Larsen'e yönelik menkul kıymet ihlali suçlamalarını geri çekme girişiminde bulunmuştu. Garlinghouse, mahkemenin SEC'in taleplerini büyük ölçüde reddetmesini şirket için bir zafer olarak nitelendirdi ve hukukun üstünlüğünün korunduğunu belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Ripple SEC davasında 125 milyon dolarlık ceza aldı - Son Dakika

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