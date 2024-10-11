Ripple SEC davasında beklenmedik karşı hamle yapıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Ripple SEC davasında beklenmedik karşı hamle yapıyor

Ripple SEC davasında beklenmedik karşı hamle yapıyor

Ripple, SEC ile süren davada karşı temyiz başvurusunda bulundu. Şirket, 'yatırım sözleşmesi' tanımını sorguluyor. Bu hamle, kripto para dünyasında regülasyon tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Davadaki gelişmeler, sektörün geleceğini şekillendirebilecek potansiyele sahip.

11.10.2024 16:14
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Kripto para şirketi Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden hukuki mücadelesinde yeni bir adım attı. Perşembe günü ABD İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'ne sunulan karşı temyiz başvurusu, 'yatırım sözleşmesi' kavramının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Bu hamle, kripto varlıkların yasal statüsü konusundaki tartışmaları tekrar gündeme taşıdı.

SEC ve Ripple Arasındaki Hukuki Düello Kızışıyor

Ripple Labs, SEC'in yaklaşık dört yıl önce başlattığı dava sürecinde önemli bir hamle yaptı. Şirket, ABD İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'ne "karşı temyiz başvurusu bildirimini" iletti. Bu gelişme, SEC'in geçen hafta yaptığı temyiz başvurusunun ardından geldi.

Ripple'ın baş hukuk müşaviri Stuart Alderoty, X platformunda yaptığı açıklamada, "Bugün Ripple, masada hiçbir şey bırakmamak için karşı temyiz başvurusunda bulundu. Bu, bir sözleşmede bulunan temel haklar ve yükümlülükler olmadan 'yatırım sözleşmesi' olamayacağı argümanı da dahil olmak üzere tüm konuları kapsıyor." dedi.

Dava süreci, 2020 yılında SEC'in Ripple'ı, kayıtsız bir menkul kıymet olduğunu iddia ettiği XRP'nin satışı yoluyla 1,3 milyar dolar toplamakla suçlamasıyla başladı. Geçen yıl, Yargıç Analisa Torres, Ripple'ın XRP'nin programlı olarak adlandırılan bazı satışlarının, bunlar için uygulanan kör teklif süreci nedeniyle menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğine hükmetti Bununla birlikte yargıç, tokenın kurumsal yatırımcılara yapılan diğer doğrudan satışlarının menkul kıymet olduğuna karar verdi.

Bu kararın ardından Ağustos ayında Yargıç Torres, Ripple'a 125 milyon dolar para cezası ödeme emri verdi. SEC, geçen yıl bir ara temyiz başvurusunda bulunmak için harekete geçmişti. Ancak bu başvuru Yargıç Torres tarafından reddedildi. Yargıç, kurumun temyiz başvurusunun "davanın nihai sonlandırılmasını önemli ölçüde ilerletebileceğini" göstermediğini belirtti.

Ripple'ın bu son hamlesi, kripto para sektörü için büyük önem taşıyor. Davanın sonucu, sadece Ripple ve XRP için değil tüm kripto para piyasası için belirleyici olabilir. Özellikle 'yatırım sözleşmesi' tanımının netleştirilmesi, diğer kripto para projeleri için de yol gösterici olacaktır.

Sektör uzmanları, bu gelişmenin, SEC'in kripto para birimlerine yönelik tutumunu yeniden değerlendirmesine yol açabileceğini düşünüyor. Ripple'ın karşı temyiz başvurusu, kripto para şirketlerinin regülasyonlara karşı daha aktif bir tutum benimseyebileceğinin de bir işareti olarak görülüyor.

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