Ripple stablecoin için geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ripple stablecoin için geri sayım başladı

Ripple stablecoin için geri sayım başladı

Ripple, yaklaşan RLUSD stablecoini için Bitstamp, Bitso ve Bullish gibi önde gelen borsaları ortakları arasına ekledi. Şirket, eski FDIC Başkanı Sheila Bair'i de içeren güçlü bir danışma kurulu oluşturdu. Bu hamle, Ripple'ın kurumsal düzeyde stablecoin piyasasında liderlik hedefini gösteriyor.

15.10.2024 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasının önde gelen oyuncularından Ripple, RLUSD stablecoininin lansmanı öncesinde stratejik hamleler yapıyor. Şirket, sadece borsa ortaklıklarıyla yetinmeyip, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan bir danışma kurulu kurarak, düzenleyici uyumluluğa verdiği önemi de vurguluyor. Bu gelişmeler, Ripple'ın stablecoin pazarında nasıl bir konum almayı hedeflediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ripple CEO'su: RLUSD Stablecoin Haftalar İçinde Piyasada

Ripple, RLUSD stablecoininin lansmanı için hazırlıklarını hızlandırıyor. Şirket, Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA ve Bullish gibi önde gelen kripto para borsalarını ortakları arasına ekledi. Bu stratejik ortaklıklar, RLUSD'nin piyasaya sürüldüğünde geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmasını sağlayacak.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, RLUSD'nin "aylar değil haftalar içinde" piyasaya sürüleceğini açıkladı. Garlinghouse "Ödeme çözümlerimiz; daha hızlı, daha güvenilir ve daha uygun maliyetli sınır ötesi ödemeler sağlamak için RLUSD, XRP ve diğer dijital varlıklardan yararlanacak." dedi.

RLUSD hem XRP Ledger hem de Ethereum Blockchain ağlarında çalışacak. New York Trust Company Charter kapsamında ihraç edilecek olan bu stablecoin, yüzde 100 ABD doları mevduatları, ABD devlet tahvilleri ve nakit eşdeğerleri ile güvence altına alınacak.

Ripple, RLUSD'nin kurumsal düzeyde stablecoinler için "altın standart" haline gelmesini hedefliyor. Şirket, bu hedefini gerçekleştirmek için güçlü bir danışma kurulu da oluşturdu. Eski FDIC Başkanı Sheila Bair, eski JPMorgan yöneticisi David Puth ve Ripple İcra Kurulu Başkanı Chris Larsen'in yer aldığı bu kurul, RLUSD'nin düzenleyici uyumluluğunu sağlayacak.

RLUSD, gerçek zamanlı küresel ödemeler, fiat ve kripto para birimleri arasında köprü oluşturma ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu gibi kurumsal kullanım senaryoları için tasarlandı. Bu özellikleriyle RLUSD, Ripple'ın sınır ötesi ödeme çözümlerini daha da güçlendirecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple stablecoin için geri sayım başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 17:15:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ripple stablecoin için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.