Ripple USD (RLUSD) için geri sayım başladı - Son Dakika
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Ripple USD (RLUSD) için geri sayım başladı

Ripple USD (RLUSD) için geri sayım başladı

Ripple'ın stablecoin projesi Ripple USD (RLUSD) için yılsonu hedefi yaklaşırken, şirketin CTO'su David Schwartz iyimser görüşünü sürdürüyor. Schwartz, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'nın titiz incelemesi altındaki projenin yaklaşan tatil sezonu nedeniyle gecikme riski taşıdığını belirtti.

07.12.2024 13:55
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RLUSD projesinin başarısı için yedi büyük borsa ve iki piyasa yapıcı ile iş birliği yapan Ripple, düzenleyici süreçlerin zorluğuna rağmen yıl sonuna kadar lansman hedefini devam ettiriyor. XRP Ledger ve Ethereum üzerinde kullanılacak stablecoin için eş zamanlı bir lansman planlanıyor.

Ripple USD Hazırlıkları Tamamladı

Nisan ayında duyurulan RLUSD projesi, ağustos ayında test sürecine başladı. Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA ve Bullish gibi önemli borsalar projeye destek verirken, B2C2 ve Keyrock piyasa yapıcı olarak likidite desteği sağlayacak.

New York eyalet güven fonu aracılığıyla piyasaya sürülecek olan RLUSD, pazarın en sıkı düzenleyici kurumu olarak bilinen New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'nın denetiminden geçiyor. CTO Schwartz, düzenleyici süreçlerin ve uyum çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Yaklaşan Noel ve yılbaşı tatilleri, planlı lansman planlarını etkileyebilir. Ortakların hızlı başlangıç yapma isteğine rağmen tatil sezonu nedeniyle personel eksikliği yaşanabilir. Buna rağmen Schwartz, projenin başarılı bir şekilde sonuçlanacağına olan inancını koruyor.

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Son Dakika Kripto Para Ripple USD (RLUSD) için geri sayım başladı - Son Dakika

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