Ripple, USDC ihraççısı Circle için milyarlarca dolar ödemeye hazır

Kripto para sektöründe önemli bir satın alma girişimi gündeme geldi. USDC stablecoin'in ihraççısı Circle, Ripple tarafından yapılan milyarlarca dolarlık satın alma teklifini geri çevirdi. Circle'ın bu yıl içinde halka arz izahnamesi sunması ve daha önce 9 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip olması, şirketin Ripple'dan gelen teklifi neden yetersiz bulduğunun işaretlerini veriyor.

Circle Ripple'ın Milyarlarca Dolarlık Satın Alım Teklifini Yetersiz Buldu

Ripple şirketi USDC stablecoin'inin ihraççısı Circle'ı bünyesine katmak için 4 ila 5 milyar dolar arasında bir teklif iletti. Circle yönetimi ise bu teklifi değerleme açısından yetersiz bularak reddetti. Dikkat çeken bir diğer nokta ise Ripple'ın Circle'ı satın almaya yönelik ilgisinin hala devam ettiği bilgisi oldu.

Circle, bu ayın başında halka arz için bir izahname teslim etti. Şirket, 2022 yılında özel amaçlı satın alma şirketi anlaşmasıyla halka açılmayı denediğinde 9 milyar dolar değerindeydi.

Circle'ın ana ürünü olan ve ABD dolarına bağlı USDC, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci stablecoini konumunda bulunuyor. Piyasanın lideri konumunda ise Tether tarafından ihraç edilen USDT stablecoini bulunmakta. Ripple ise bu yıl içerisinde kendi ABD dolarına sabitlenmiş stablecoini olan RLUSD'yi piyasaya sürdü.

Circle sözcüleri, konuyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi. Ripple sözcüsünün ise konu hakkında CEO Brad Garlinghouse'un geçen ay verdiği demeçteki ifadelere atıfta bulunduğu belirtiliyor. Garlinghouse, gelecekteki olası satın almalar hakkında şirketin diğer Blockchain altyapı şirketlerini satın alma konusunda ilgili olabileceğini ifade etmişti.

Stablecoin pazarı, kripto para dünyasında giderek daha fazla önem kazanıyor. Özellikle USDC gibi regülasyonlara uyumlu ve şeffaf stablecoinler, kurumsal yatırımcılar ve finansal kuruluşlar tarafından tercih ediliyor.