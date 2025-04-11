Ripple ve SEC arasında ateşkes anlaşması

2020 yılında başlayan ve kripto para dünyasının en önemli davalarından biri olarak kabul edilen SEC ve Ripple arasındaki hukuki mücadele, resmi bir uzlaşmaya doğru ilerliyor. Perşembe günü yapılan ortak başvuru, Trump'ın seçilmesinden sonra SEC'in kripto para sektörüne karşı yumuşayan tutumunun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uzlaşma Süreci XRP Yatırımcılarına Umut Veriyor

Ripple Labs ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında süregelen hukuki anlaşmazlık yeni bir aşamaya ulaştı. İki kurum, temyiz ve karşı temyiz başvurularını 60 günlük bir süre için askıya alma konusunda ortak bir dilekçe sundu.

Perşembe günü yapılan başvuruda, "Bir askıya alma, taraflar bu meselenin müzakere edilmiş çözümünü sürdürürken yargı ve taraf kaynaklarını koruyacaktır." ifadesi yer aldı. Yasal belge, tarafların SEC'in onayına tabi olmak üzere, hukuki anlaşmazlığı çözümlemek için prensipte bir anlaşmaya vardıklarını gösterdi.

SEC, 2020 yılının sonlarında Ripple'ı XRP token satışının federal menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmişti. Bu dava, kripto dünyasında büyük ilgi uyandırdı ve XRP'nin bir finansal menkul kıymet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışmasını başlattı.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse geçen ay, SEC'in Ripple'ın programlı XRP satışlarının menkul kıymet düzenlemelerini ihlal etmediğine dair önceki mahkeme kararına yönelik temyizini geri çektiğini açıkladı. Şirketin baş hukuk müşaviri Stuart Alderoty kuruma karşı çapraz temyizde bulunmamayı tercih ettiklerini söyledi.

Başkan Trump'ın seçilmesinden sonra SEC, kripto şirketlerine karşı daha olumlu bir tutum benimsedi. Kurum, Coinbase ve Kraken dahil birçok kripto şirketine karşı açtığı davaları düşürdü.