Kripto para dünyasının en uzun soluklu hukuki mücadelelerinden biri nihayet sona eriyor. Brad Garlinghouse'un X (eski adıyla Twitter) platformundaki açıklaması, Ripple'ın artık geçmişe bakacak zamanı olmadığını ve teknoloji geliştirmeye odaklanacağını gösteriyor. 2020'de başlayan hukuki süreç, XRP'nin menkul kıymet statüsü tartışmasıyla kripto sektörünün en kritik yasal emsal oluşturmuştu.

Dört Yıllık Hukuki Ripple ve SEC Mücadelesi Sona Erdi

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, yaptığı paylaşımda şirketin çapraz temyizinden vazgeçtiğini geri duyurdu. Garlinghouse, "Bu bölümü sonsuza kadar kapatıyoruz ve en önemli alana yani teknoloji projelerini inşa etmeye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çapraz temyiz, bir davadaki tarafın mahkeme kararının farklı yönlerini temyiz etmesine olanak tanıyan hukuki bir mekanizmadır. Ripple'ın bu kararı, şirketin artık hukuki süreçlerle uğraşmak yerine teknoloji geliştirmeye odaklanma kararlılığını gösteriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan hukuki anlaşmazlık 2020'de başlamıştı. SEC, Ripple'ı XRP satışı yoluyla 1,3 milyar dolar toplayarak kayıtsız menkul kıymet ihracı yapmakla suçlamıştı.

Yargıç Torres'in geçen yıl verdiği karar karma sonuçlar içeriyordu. Ripple'ın programatik satışlarının menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediğine karar verilirken, kurumsal yatırımcılara yapılan doğrudan satışların menkul kıymet olduğu belirlenmişti. Bu durum Ripple'ın 125 milyon dolarlık ceza ödemesine yol açtı.

Garlinghouse'un açıklaması, Yargıç Torres'in hem Ripple hem de SEC'in yasak kaldırma talebini reddetmesinin bir gün ardından geldi. Her iki taraf da mahkemeden Ripple'a karşı yasağı feshetmesini ve 75 milyon dolarlık cezanın 50 milyon dolarının SEC'e, kalan 25 milyon dolarının ise Ripple'a dağıtılmasını istemişti.

Bu gelişme, kripto para sektöründe yasal netliğin artması açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Ripple'ın davayı tamamen sonlandırma kararı, şirketin uzun vadeli Blockchain teknolojisi projelerine odaklanmasına olanak sağlayacak.