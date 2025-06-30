Ripple XRP ekosistemini Ethereum teknolojisiyle büyütüyor - Son Dakika
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Ripple XRP ekosistemini Ethereum teknolojisiyle büyütüyor

Ripple XRP ekosistemini Ethereum teknolojisiyle büyütüyor
30.06.2025 17:30
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XRP Ledger'ın Ethereum uyumlu yan zinciri resmi olarak başlatarak Ethereum akıllı sözleşmelerini XRP ekosistemine entegre etti. Band Protocol, Grove ve Squid gibi DeFi projeleri şimdiden platforma katıldı. Axelar köprüsü üzerinden 80 Blockchain ağına bağlanan sistem, wrapped XRP'yi işlem ücreti olarak kullanacak.

XRP Ledger ekosistemi büyük bir adım atarak Ethereum Sanal Makinesi (EVM) desteğini resmi olarak başlattı. Ripple, Peersyst ve Axelar'ın iş birliğiyle geliştirilen proje, düşük maliyetli işlem altyapısını Ethereum'un akıllı sözleşme yetenekleriyle birleştiriyor. Bu entegrasyon, özellikle borç verme, tokenleştirme ve ödeme uygulamaları için optimize edilmiş hibrit bir platform yaratıyor.

XRP Ledger EVM Desteğiyle Yeni Bir Dönem Başlattı

XRPL EVM yan zinciri, XRP Ledger'ın verimliliğini korurken geliştiricilere esnek bir ortam sunuyor. Ripple CTO'su ve XRP Ledger'ın eş kurucusu David Schwartz, projenin XRPL'yi güvenilir kılan temel özellikleri değiştirmeden ekosistemin yeteneklerini genişlettiğini belirtti.

Peersyst kurucusu ve CEO'su Ferran Prat, lansmanın XRP için yeni bir çağ açtığını vurguladı. Prat, bu gelişmenin son nokta olmadığını, çok zincirli dünyada birlikte çalışabilirlik, programlanabilirlik ve ölçekte fayda yönünde çok daha büyük bir yolculuğun ilk günü olduğunu dile getirdi.

Platform, Axelar aracılığıyla XRPL ana ağına bağlanıyor ve wrapped XRP varlıklarının transferi için özel köprü olarak hizmet veriyor. Axelar'ın 80'den fazla Blockchain ağına olan bağlantısı, sistemin çok zincirli ekosistemde güçlü bir konum almasını sağlıyor.

Axelar ortak kurucusu Georgios Vlachos, kripto sektörünün kurumlar ve işletmelerin cazip yeni kullanım durumları peşinde koştuğu heyecan verici bir aşamaya girdiğini söyledi. Vlachos, XRP Ledger EVM Yan Zinciri'nin bu artan talebi yakalamak için konumlandırıldığını ve Axelar'ın bunu mümkün kılacak güvenli, kurumsal düzeyde bağlayıcı olduğunu ifade etti.

XRPL EVM, Blockscout ve Goldsky tarafından sağlanan araçlarla Band Protocol, Grove ve Squid gibi DeFi projelerini çekmeyi başardı. Strobe, Securd ve Vertex gibi uygulamaların da platforma katılması bekleniyor. Sistem ayrıca 35'ten fazla Blockchain ağında 200'den fazla uygulamayı bağlayan önde gelen çapraz zincir birlikte çalışabilirlik protokolü Wormhole'u entegre etmeyi planlıyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple XRP ekosistemini Ethereum teknolojisiyle büyütüyor - Son Dakika

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