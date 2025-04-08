Ripple XRP ETF dönemi başlıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Ripple XRP ETF dönemi başlıyor

Ripple XRP ETF dönemi başlıyor

Vermont merkezli Teucrium Investment Advisors LLC, ABD piyasasında ilk XRP tabanlı ETF'yi (XXRP) Salı günü piyasaya sürüyor. Kaldıraçlı fon yapısındaki XXRP, dünyanın dördüncü büyük kripto parası XRP'nin günlük performansının iki katını sunacak.

08.04.2025 09:27
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Kripto para dünyasında önemli bir adım atılıyor. Teucrium yatırım şirketinin hayata geçirdiği kaldıraçlı Ripple XRP ETF'si, NYSE Arca'da 8 Nisan tarihinde işlem görmeye başlayacak. Bu gelişme hem XRP ekosistemi hem de kripto para ETF'leri için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

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Teucrium Investment Advisors LLC tarafından sunulan yeni ETF, XRP fiyatının günlük performansının iki katına karşılık gelen yatırım sonuçları sağlayacak.

NYSE Arca'da 8 Nisan'da işlem görmeye başlayacak olan XXRP, yüzde 1,85 yönetim ücreti oranıyla çalışacak. Depository Trust and Clearing Corporation'ın (DTCC) resmi listesinde XRP ile ilgili tek fon olarak yer alıyor.

ETF Analisti Eric Balchunas, X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımında durumun alışılmadık olduğunu belirtti. Bir kripto paranın ilk ETF'sinin kaldıraçlı olması dikkat çekiyor. Spot XRP ETF'leri hala onay bekliyor.

Grayscale, WisdomTree ve Bitwise dahil farklı ABD ihraççısı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) spot XRP ETF başvurusunda bulundu. Bu başvuruların bazıları SEC tarafından kabul edildi.

Ripple Labs geçen ay, XRP'nin finansal bir menkul kıymet sayılıp sayılmayacağı hakkındaki davasını sonlandırmak için SEC ile anlaşmayı kabul etti. Şirket, 125 milyon dolardan düşürülen 50 milyon dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti.

Presto Research analisti Min Jung, "SEC'in temyiz başvurusunu geri çekmesiyle yasal engel ortadan kalktı ve XRP ETF onayının olasılığı arttı." açıklamasını yaptı. Jung ayrıca Ethereum ETF'lerinin sınırlı ilgi gördüğünü ve kurumların hala 'ikinci en iyi yoktur' görüşüne sahip olduğunu ekledi.

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Son Dakika Kripto Para Ripple XRP ETF dönemi başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ripple XRP ETF dönemi başlıyor - Son Dakika
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