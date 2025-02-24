Ripple (XRP) yatırımcılarını şaşırtacak stratejik hamle - Son Dakika
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Kripto Para

Ripple (XRP) yatırımcılarını şaşırtacak stratejik hamle

Ripple (XRP) yatırımcılarını şaşırtacak stratejik hamle

Gemini borsasından bilinmeyen bir cüzdana 20 milyon XRP'nin transfer edilmesi, kripto piyasalarında dikkatleri üzerine çekti. Bu büyük hareket, Ripple'ın piyasadaki yerini ve gelecekteki yükseliş potansiyelini tartışmaya açıyor.

24.02.2025 10:43
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Kripto para dünyası, 20 milyon XRP'nin Gemini borsasından anonim bir cüzdana aktarılmasıyla sarsıldı. Bu devasa transfer, yatırımcılar ve piyasa analistleri arasında spekülasyonlara yol açarken, Ripple'ın geleceğine dair beklentileri de şekillendiriyor. Transferin arkasındaki sebepler ve potansiyel etkileri, kripto piyasasındaki dengeleri değiştirebilir.

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Kripto para piyasalarında önemli bir gelişme yaşandı. Blockchain izleme platformu Whale Alert'in raporuna göre Gemini borsasından kimliği belirsiz bir cüzdana yaklaşık 51.85 milyon dolar değerinde (20 milyon XRP) transfer gerçekleştirildi.

Piyasa uzmanları, borsalardan gerçekleştirilen yüksek hacimli çıkışların genellikle büyük yatırımcıların pozisyon alma veya mevcut varlıklarını güçlendirme stratejilerinin bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Bu tür hareketler, piyasadaki satış baskısının azalmasına yol açabiliyor.

Uzmanlar, söz konusu XRP transferinin kısa vadeli bir likidasyon yerine, uzun vadeli bir saklama stratejisinin parçası olabileceğini değerlendiriyor. Bu ölçekteki işlemler, kurumsal yatırımcıların stratejik hamleleri olarak yorumlanıyor.

Küresel piyasa değeri sıralamasında üçüncü sırada yer alan XRP, son dönemde 2.30 ile 2.83 dolar bandında işlem gördü. SEC davasının sonuçlanması ve komisyonun XRP ETF başvurularını değerlendirmeye alması, piyasada hareketliliğe neden oldu.

Santiment'in verilerine göre yüksek hacimli yatırımcı cüzdanlarının sayısında artış gözleniyor. Son 10 haftalık süreçte, 100.000 XRP üzeri varlık bulunduran cüzdan sayısı 261 adet arttı. Bu durum, XRP'ye olan güvenin sürdüğünü gösteriyor.

Son 24 saatlik periyotta XRP fiyatı yatay bir seyir izledi. 21 Şubat'ta 2.50 doların altını test eden fiyat, dar bir bantta hareket etti. Raporun hazırlandığı an itibarıyla XRP, günlük bazda yüzde 0.10 artışla 2.57 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük hareketli ortalama 2.72 dolar civarında seyrediyor.

3 Şubat'tan bu yana yatay bir görünüm sergileyen XRP'nin genel eğilimi yükseliş yönünde. Ancak XRP/USD paritesinin 2.83 doların üzerine çıkması veya 2.30 doların altına inmesi bekleniyor. RSI göstergesinin orta noktanın altında seyretmesi, fiyatın bir süre daha simetrik üçgen formasyonu içinde kalabileceğine işaret ediyor.

Kripto para analisti Ali, üçgen formasyonunun yukarı yönlü kırılması durumunda XRP'nin yüzde 14'lük bir yükselişle 3.40 dolar seviyesini görebileceğini, ancak destek seviyesinin kırılması halinde 1.90 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple (XRP) yatırımcılarını şaşırtacak stratejik hamle - Son Dakika

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