RLUSD stablecoin XRP ekosistemine değer katacak - Son Dakika
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Kripto Para

RLUSD stablecoin XRP ekosistemine değer katacak

RLUSD stablecoin XRP ekosistemine değer katacak

CoinMarketCap verilerine göre XRP'nin maksimum arzı 100 milyar token olup, yaklaşık 57 milyar XRP dolaşımda bulunuyor. Kripto para birimi, Kasım 2024'te başlayan yükseliş trendini sürdürürken, son gelişmeler XRP'nin geleceğini şekillendiriyor.

16.12.2024 09:34
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Axelar açık kaynaklı birlikte çalışabilirlik platformunun kurucu ortağı Georgios Vlachos, RLUSD stablecoin işlemlerinin XRP Ledger üzerinde gerçekleşeceğini ve her işlemde XRP yakılacağını açıkladı. New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından onaylanan RLUSD projesi, XRP'nin değerini destekleyen önemli bir etken olacak.

RLUSD İşlemleri XRP Yakımını Tetikleyecek

XRP pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Axelar'ın 69 Blockchain ağını birbirine bağlayan köprü teknolojisi, RLUSD işlemlerinin XRP Ledger üzerinde gerçekleşmesini sağlayacak.

Donald Trump'ın 5 Kasım'daki seçim zaferinin ardından XRP, Başkan adayının kripto yanlısı söylemi sayesinde tarihi bir fiyat rallisi gerçekleştirdi. 3 Aralık 2024'te yaklaşık 2,90 dolar ile yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Varlık yönetim firması WisdomTree'nin XRP ETF başvurusu piyasayı hareketlendirdi. Bitwise, Canary Capital ve 21Shares'in ardından dördüncü ETF başvurusu geldi. XRP, 1 Aralık'ta piyasa değeri açısından Solana'yı geçerek dördüncü sıraya yerleşti.

RLUSD stablecoin, fiat nakit rezervleri ve ABD Hazine bonoları ile fazla teminatlandırılacak ve ABD doları ile 1:1 oranında işlem görecek. Bu gelişme, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde XRP talebini artıracak.

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Son Dakika Kripto Para RLUSD stablecoin XRP ekosistemine değer katacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: RLUSD stablecoin XRP ekosistemine değer katacak - Son Dakika
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