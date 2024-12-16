RLUSD stablecoin XRP ekosistemine değer katacak

Kripto Para

Axelar açık kaynaklı birlikte çalışabilirlik platformunun kurucu ortağı Georgios Vlachos, RLUSD stablecoin işlemlerinin XRP Ledger üzerinde gerçekleşeceğini ve her işlemde XRP yakılacağını açıkladı. New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından onaylanan RLUSD projesi, XRP'nin değerini destekleyen önemli bir etken olacak.

RLUSD İşlemleri XRP Yakımını Tetikleyecek

XRP pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Axelar'ın 69 Blockchain ağını birbirine bağlayan köprü teknolojisi, RLUSD işlemlerinin XRP Ledger üzerinde gerçekleşmesini sağlayacak.

Donald Trump'ın 5 Kasım'daki seçim zaferinin ardından XRP, Başkan adayının kripto yanlısı söylemi sayesinde tarihi bir fiyat rallisi gerçekleştirdi. 3 Aralık 2024'te yaklaşık 2,90 dolar ile yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Varlık yönetim firması WisdomTree'nin XRP ETF başvurusu piyasayı hareketlendirdi. Bitwise, Canary Capital ve 21Shares'in ardından dördüncü ETF başvurusu geldi. XRP, 1 Aralık'ta piyasa değeri açısından Solana'yı geçerek dördüncü sıraya yerleşti.

RLUSD stablecoin, fiat nakit rezervleri ve ABD Hazine bonoları ile fazla teminatlandırılacak ve ABD doları ile 1:1 oranında işlem görecek. Bu gelişme, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde XRP talebini artıracak.