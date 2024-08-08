Robinhood gelirlerini ve kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Robinhood gelirlerini ve kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor

Robinhood gelirlerini ve kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor

Robinhood, kripto para piyasasında başarılar elde etmeye devam ediyor. Robinhood'un ikinci çeyrekteki kripto gelirleri, geçen yıla oranla yüzde 161 oranında artarak 81 milyon dolara ulaştı. Şirketin toplam işlem hacmi de 21,5 milyar dolarla dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Bu ivme, Robinhood'un Haziran ayında gerçekleştirdiği Bitstamp satın almasıyla daha da pekiştirildi.

08.08.2024 12:24
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Robinhood, 2023'ün ikinci çeyreğinde kripto para işlemlerinden elde ettiği geliri bir önceki yıla göre %161 artırarak 81 milyon dolara yükseltti. Şirket, bu etkileyici büyümeyle birlikte kripto işlem hacminin 21,5 milyar dolara ulaştığını ve aylık aktif kullanıcı sayısının 11,8 milyona yükseldiğini açıkladı. Haziran ayında gerçekleştirilen Bitstamp satın alması, Robinhood'un uluslararası kripto pazarındaki konumunu güçlendirme stratejisinin önemli bir adımı olarak dikkat çekiyor.

Robinhood İkinci Çeyrekte Kripto Pazarında Büyümeyi Sürdürdü

Finans dünyasının gözde platformu Robinhood kısa bir süre önce açıkladığı 2024 ikinci çeyrek mali sonuçlarıyla kripto para sektöründeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Şirketin kripto para birimlerinden elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 161'lik etkileyici bir artışla 81 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, hisse senedi işlemlerinden elde edilen gelirin iki katını temsil ediyor.

Robinhood'un gelir tablosunda aslan payını ise 327 milyon dolarla opsiyon işlemleri aldı. Şirketin kripto para işlem hacmi de dikkat çekici bir artış gösterdi. Şirket, "nominal" olarak nitelendirdiği kripto işlem hacminin 21,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu artış, özellikle Bitcoin ve Ethereum (Ether) gibi popüler kripto para birimlerinde yüzde 137'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Açıklanan bu rakam, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 36 milyar dolarlık işlem hacminin gerisinde kaldı.

Haziran ayında gerçekleşen Bitstamp satın alması, Robinhood'un uluslararası arenada genişleme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Bitstamp'ın 50'den fazla ülkede lisans ve kayıt sahibi olması, Robinhood'a Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, ABD ve Asya pazarlarında önemli bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

Kullanıcı tabanını da genişleten Robinhood, Haziran 2024 itibariyle aylık aktif kullanıcı sayısını yüzde 9 artırarak 11,8 milyona çıkardığını duyurdu. Bu artış, şirketin kripto para ekosistemine verdiği önemin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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Son Dakika Kripto Para Robinhood gelirlerini ve kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor - Son Dakika

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