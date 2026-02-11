Robinhood hisseleri değer kaybetti - Son Dakika
Robinhood hisseleri değer kaybetti

11.02.2026 17:48
Robinhood'un dördüncü çeyrek bilançosu toplam gelirde rekor kırarken, kripto para işlem gelirlerinin yıllık bazda yüzde 38 gerilemesi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin hisseleri mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 düştü.

Robinhood, salı günü açıkladığı 2025 yılının dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından mesai sonrası işlemlerde sert bir satış baskısıyla karşılaştı. HOOD hisseleri, sonuçların duyurulmasının ardından yaklaşık 85,60 dolar seviyesinden 78,80 dolara kadar geriledi. Şirketin toplam net geliri yıllık bazda yüzde 27 artarak rekor seviye olan 1,28 milyar dolara ulaşırken, işlem bazlı gelirler yüzde 15 artışla 776 milyon dolara yükseldi.

KRİPTO GELİRLERİ ZAYIF HALKA OLDU

Bilançonun en zayıf halkası kripto para işlem gelirleri oldu. Bu kalem, yıllık bazda yüzde 38 düşüşle 221 milyon dolara geriledi. Üçüncü çeyrekte 268 milyon dolar olan kripto geliri göz önüne alındığında, çeyreksel bazda da belirgin bir yavaşlama dikkat çekiyor. Diğer işlem segmentleri ise tam tersi bir tablo çizdi. Opsiyon işlem gelirleri yüzde 41 artarak 314 milyon dolara, hisse senedi işlem gelirleri ise yüzde 54 artışla 94 milyon dolara ulaştı.

İşlem hacimleri de benzer bir görünüm ortaya koydu. Dördüncü çeyrekte toplam kripto işlem hacmi 82 milyar dolara ulaşsa da bu hacmin önemli bir bölümü, Robinhood'un 2025 yılının ortalarında satın aldığı Bitstamp borsasından geldi. Robinhood uygulamasının kendi bünyesindeki kripto işlem hacimleri ise yıllık bazda yüzde 52 geriledi. Bu düşüş, geçen yılki kripto rallisine kıyasla bireysel yatırımcı katılımının soğuduğuna işaret ediyor.

DİĞER GELİR KALEMLERİ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Kripto dışındaki iş kollarında büyüme devam etti. Net faiz gelirleri, faiz getirili varlıklardaki artış ve menkul kıymet ödünç verme faaliyetlerinin desteğiyle yıllık bazda yüzde 39 artarak 411 milyon dolara yükseldi. Robinhood Gold aboneleri yıllık bazda yüzde 58 artışla rekor seviye olan 4,2 milyona ulaştı ve abonelik gelirlerini yukarı taşıdı.

Kullanıcı tabanı da genişlemeyi sürdürdü. Fonlanmış müşteri sayısı yıllık bazda yüzde 7 artarak 27 milyona yükselirken, platformdaki toplam varlıklar müşteri mevduatları, satın alınan varlıklar ve yükselen hisse değerlemelerinin etkisiyle yüzde 68 artarak 324 milyar dolara ulaştı.

Sonuçlar, Robinhood'un gelir yapısında bir dönüşüme işaret ediyor. Şirket, kripto kaynaklı işlem dalgalanmalarına olan bağımlılığını azaltırken tahmin piyasaları, emeklilik hesapları ve bankacılık hizmetleri gibi alanlara yöneliyor. CEO Vlad Tenev de son dönemde tokenize hisse senetleri ve hisse alım satımını 7/24 Blockchain tabanlı uzlaşmaya taşıma planlarını öne çıkardı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
