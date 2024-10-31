Robinhood kripto para işlem hacminde rekor kırdı

Kripto Para

Robinhood, üçüncü çeyrekte kripto para işlem hacminde yüzde 112'lik bir artışla 14,4 milyar dolara ulaşarak dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Hisse senedi ve opsiyon işlemleri de önemli ölçüde artarken, şirketin toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 36 artış gösterdi. Bu performans, yatırımcıların kripto piyasasına olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Robinhood Gelirlerinde Büyük Sıçrama

Robinhood'un açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçları, şirketin güçlü bir performans sergilediğini ortaya koydu. Özellikle kripto para birimlerine olan yatırımcı ilgisinin artması, şirketin büyümesinde önemli rol oynadı.

Rakamlara göre kripto para işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 112'lik etkileyici bir artışla 14,4 milyar dolara ulaştı. Hisse senedi işlemlerinde de benzer bir ivme görüldü ve işlem hacmi yüzde 65 artarak 286,2 milyar dolara yükseldi. Robinhood raporunda, kripto para işlem hacminde yılın ikinci çeyreğine ve başlangıcına göre bir düşüş gözlendi.

Şirketin işlem gelirlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 yükselen işlem gelirleri 319 milyon dolara ulaştı. Bu gelirin dağılımında kripto para ticareti 61 milyon dolarla yüzde 165, opsiyon ticareti 202 milyon dolarla yüzde 63 ve hisse senedi ticareti 37 milyon dolarla yüzde 37'lik artış gösterdi. Bununla birlikte, kripto gelirlerinde önceki çeyreğe göre gerileme kaydedildi.

Robinhood'un Saklama Altındaki Varlıkları (AUC) da önemli bir büyüme kaydetti. Sürekli artan net mevduatlar ile hisse senedi ve kripto para değerlemelerindeki yükselişin etkisiyle, AUC yüzde 76 artarak 152,2 milyar dolara yükseldi.

Finansal sonuçların diğer önemli göstergelerinde, şirket hisse başına 0,17 dolar kar elde etti. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemde görülen hisse başına 0,09 dolarlık zarardan olumlu bir toparlanmaya işaret etti. Ancak üç aylık gelir 637 milyon dolarla, 650,67 milyon dolarlık piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Robinhood'un CFO'su Jason Warnick, üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendirirken, yüzde 36'lık yıllık gelir artışıyla karlılıklarını yükselttiklerini vurguladı ve 2024 yılında gelir ve hisse başına kazanç rekorları kırmayı hedeflediklerini belirtti. Şirket ayrıca, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem ürünlerini genişletme kararı aldı ve kısa bir süre önce ABD başkanlık seçimleriyle ilgili tahmin platformunu kullanıma sundu.