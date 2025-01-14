Robinhood, SEC ile 45 milyon dolarlık uzlaşmaya varıyor - Son Dakika
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Robinhood, SEC ile 45 milyon dolarlık uzlaşmaya varıyor

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SEC, Robinhood'un çeşitli düzenleyici ihlaller nedeniyle 45 milyon dolar ceza ödeyeceğini açıkladı. İhlaller arasında, raporlama ve siber güvenlik zaafları ile uyum sorunları bulunuyor.

14.01.2025 13:27  Güncelleme: 14:00
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Robinhood Securities LLC ve Robinhood Financial LLC'nin düzenleyici yükümlülükleri ihlal ettiği gerekçesiyle 45 milyon dolarlık bir ceza ile uzlaşma sağlandığını duyurdu. Bu ihlaller, raporlama ve kayıt tutma gerekliliklerinin yanı sıra siber güvenlik zaafları ve uyum sorunlarını içeriyor. İhlaller, müşteri bilgilerinin korunması ve şüpheli işlemlerin raporlanmasındaki gecikmeler gibi kritik konuları kapsıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırım platformu Robinhood'un iki yan kuruluşuna toplam 45 milyon dolar tutarında para cezası verdi. Robinhood Securities LLC ve Robinhood Financial LLC şirketlerinin çok sayıda düzenleyici kurala uymadığı belirlendi.

SEC'den yapılan açıklamaya göre, Robinhood şirketlerinin siber güvenlikten müşteri verilerinin korunmasına, raporlamadan kayıt tutmaya kadar birçok alanda önemli ihlalleri tespit edildi. SEC yöneticisi Sanjay Wadhwa, şirketlerin özellikle kısa satış düzenlemelerine uyum sağlamadığını ve şüpheli işlem bildirimleriyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguladı.

Soruşturma kapsamında, 2020 Ocak ile 2022 Mart tarihleri arasında şüpheli işlem raporlarının zamanında sunulmaması dikkat çekti. Bunun yanı sıra, 2019 Nisan ile 2022 Temmuz arasındaki dönemde müşteri bilgilerinin kimlik hırsızlığına karşı yeterince korunmadığı ortaya çıktı.

2021 yılında yaşanan bir siber saldırıda milyonlarca kullanıcının bilgilerine izinsiz erişim sağlandığı da belgelendi. Ayrıca şirketler, 2020 ve 2021 yıllarında müşterilerle olan yazışmaları düzenli şekilde arşivleyemedi ve federal yasaların gerektirdiği aracılık kayıtlarını uygun biçimde saklayamadı.

Robinhood Securities'in bir diğer önemli ihlali, 2019 Mayıs'tan 2023 Aralık'a kadar süren dönemde açığa satış işlemlerinde SHO Yönetmeliği'ne uymaması olarak kayıtlara geçti.

Uzlaşma sonucunda Robinhood Securities 33,5 milyon dolar, Robinhood Financial ise 11,5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Her iki şirket de SEC'in tespitlerini kabul ederek iç denetim ve uyum mekanizmalarını güçlendirme sözü verdi.

Şirket, yakın zamanda Kaliforniya Adalet Bakanlığı'nın kripto varlıklarla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda da 3,5 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Robinhood, SEC ile 45 milyon dolarlık uzlaşmaya varıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Robinhood, SEC ile 45 milyon dolarlık uzlaşmaya varıyor - Son Dakika

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