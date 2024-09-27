Robinhood ve Revolut stablecoin pazarına göz kırpıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Robinhood ve Revolut stablecoin pazarına göz kırpıyor

Robinhood ve Revolut stablecoin pazarına göz kırpıyor

Fintech dünyasının öncü isimleri Robinhood ve Revolut, stablecoin piyasasına giriş için hazırlık yapıyor. PayPal'ın geçen yıl başlattığı ABD dolarına sabitlenmiş token girişiminin ardından bu iki şirket de benzer adımlar atma planları yapıyor. Henüz kesin kararlar alınmasa da sektörde heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

27.09.2024 16:44
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Kripto para ekosisteminde yeni bir dönem başlıyor. Finans teknolojisi devleri Robinhood ve Revolut, stablecoin piyasasına adım atmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hamle, PayPal'ın geçen yıl ABD dolarına sabitlenmiş bir token çıkarmasının ardından gelen önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Sektör uzmanları, bu girişimlerin stablecoin piyasasında yeni bir rekabet dalgası başlatabileceğini tahmin ediyor.

Fintech Devlerinden Stablecoin Atağı

Robinhood ve Revolut'un stablecoin piyasasına giriş planları, kripto para dünyasında heyecan uyandırıyor. Her iki şirket de kendi stablecoinlerini çıkarma konusunda çalışmalar yürütüyor. Ancak henüz kesin bir karar açıklanmadı.

ABD merkezli Robinhood, halihazırda platformunda çeşitli kripto para varlıkları sunuyor. Özellikle Circle tarafından çıkarılan USD Coin (USDC) bu varlıklar arasında öne çıkıyor. Buna rağmen şirket sözcüsü yakın gelecekte kendi stablecoinlerini piyasaya sürme planlarının olmadığını belirtti.

Diğer yandan İngiltere merkezli Revolut ise kripto ürün yelpazesini genişletme niyetinde olduğunu açıkladı. Fakat bu genişleme planları arasında bir stablecoinin yer alıp almadığı konusunda net bir bilgi paylaşılmadı.

Stablecoin pazarının büyük bir bölümü şu anda Tether'in USDT'si tarafından kontrol ediliyor. Tether (USDT), kripto para borsalarında işlem gören en büyük stablecoin olma özelliğini sürdürüyor. Ancak Avrupa Birliği'nin yaklaşan MiCA (Kripto Varlık Piyasaları) düzenlemeleri, lisanssız ihraççıların tokenlarının AB içindeki kripto borsalarından çıkarılmasını zorunlu kılacak. Bu durum, diğer stablecoin sağlayıcıları için yeni fırsatlar doğurabilir.

Stablecoinlerin kullanım alanı sadece kripto borsalarıyla sınırlı kalmıyor. Bu dijital varlıklar, genel ödemelerde de giderek daha fazla tercih ediliyor. Özellikle USDT, bazı ülkelerde yaptırımlar nedeniyle kısıtlanan bankacılık sistemlerini aşmak için alternatif bir ödeme aracı olarak öne çıkıyor.

Türkiye, Brezilya, Endonezya, Hindistan ve Nijerya gibi gelişmekte olan ülkelerde, kripto kullanıcıları değerlerini korumak amacıyla yoğun bir şekilde stablecoin alımı yapıyor.

Finans dünyası açısından bakıldığında, stablecoinlerin cazibesi göz ardı edilemez. Tether, destek varlıklarından elde ettiği faiz gelirleri sayesinde milyarlarca dolarlık işletme karı elde etmeyi başardı. Bu durum, diğer fintech şirketlerinin de benzer bir iş modelini benimseyerek piyasaya girmek istemelerine neden oluyor.

Önümüzdeki dönemde stablecoin pazarının hem Avrupa'da hem de küresel ölçekte, yeni düzenlemeler ve artan rekabet ile yeniden şekilleneceği tahmin ediliyor. Bu gelişmeler, mevcut oyuncular için olduğu kadar piyasaya yeni girecek şirketler için de hem fırsatlar hem de zorluklar oluşturacak. Kripto para dünyasındaki bu yeni dönemin, finansal inovasyonu teşvik ederken aynı zamanda kullanıcı güvenliğini ve piyasa istikrarını sağlama konusunda da önemli adımlar atılmasını gerektirecek.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Robinhood ve Revolut stablecoin pazarına göz kırpıyor - Son Dakika

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