Ronin Network milyonlarca dolarlık kripto varlığı kaybetti - Son Dakika
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Kripto Para

Ronin Network milyonlarca dolarlık kripto varlığı kaybetti

Ronin Network milyonlarca dolarlık kripto varlığı kaybetti

Ronin Network, son zamanlardaki kripto para ihlallerine bir yenisi eklenirken büyük bir mali kayıp yaşadı. 3.996 Ether'in kaybolduğu bu son olayda, bir beyaz şapkalı hackerın parmağı olabileceği düşünülüyor.

06.08.2024 14:01
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Kripto dünyasını sarsan bir olay daha yaşandı. Popüler oyun ağı Ronin Network, 6 Ağustos 2024'te yaklaşık 9,8 milyon dolar değerinde Ethereum (Ether) kaybına uğradı. Güvenlik uzmanları, bu olayın arkasında bir beyaz şapkalı hacker olabileceğini öne sürerken, kripto varlıkların güvenliği konusundaki endişeler bir kez daha gündeme geldi.

Ronin Network 9,8 Milyon Dolarlık Hack Olayıyla Sarsıldı

Popüler oyun ağlarından Ronin Network, 6 Ağustos 2024 tarihinde büyük bir güvenlik ihlaliyle sarsıldı. Platformdan yaklaşık 9,8 milyon dolar değerinde, tam olarak 3.996 Ether'in kaybolduğu açıklandı.

Olayın duyulmasının ardından kripto güvenlik firması Blockchain analiz şirketi PeckShield'den yapılan açıklamada yaşanan ihlal hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Firma yetkilileri, bu durumun bir beyaz şapkalı hacker tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürdü. Bilindiği üzere beyaz şapkalı hackerlar, sistemlerdeki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek amacıyla çalışan etik bilgisayar korsanlarıdır.

Uzmanlar, eğer olay gerçekten bir beyaz şapkalı hacker tarafından gerçekleştirildiyse, fonların kısa süre içinde iade edilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Bu tür durumlarda etik hackerlar, tespit ettikleri açığı kanıtlamak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla fonları geçici olarak alabiliyorlar.

Son olarak Ronin Network yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kullanıcıların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

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Son Dakika Kripto Para Ronin Network milyonlarca dolarlık kripto varlığı kaybetti - Son Dakika

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