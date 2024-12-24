Rusya Bitcoin madenciliğine kapsamlı yasak getiriyor

Kripto Para

Bilal Erdoğan\'dan \'şalvar\' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin

Suriye için dikkat çeken mesaj: Belki yarın belki yarından da yakın

Davaya günler kala iki kişi için zorla getirme kararı

Rusya'nın kripto madencilik politikası netlik kazandı. Başlangıçta 13 bölgede öngörülen tam yasaklama, yerini daha dengeli bir düzenlemeye bıraktı. Özellikle BitRiver gibi büyük madencilik şirketlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde mevsimsel kısıtlamalarla yetinilmesi, sektörün geleceği açısından önem taşıyor.

RUSYA KRİPTO MADENCİLİĞİNDE BÖLGESEL YASAKLAMA KARARI ALDI

Rus hükümetinin yeni Bitcoin madencilik düzenlemesi kapsamlı değişiklikler içeriyor. Dağıstan, İnguşetya, Kabardino-Balkarya ve Çeçenistan gibi 10 bölgede madencilik faaliyetleri tamamen yasaklanacak. Bu yasak hem bireysel madencileri hem de madencilik havuzlarını kapsıyor.

Irkutsk, Buryatya ve Zabaikalsky bölgelerinde ise farklı bir uygulama benimsenecek. Bu bölgelerde 2025 yılında 1 Ocak - 15 Mart arasında, sonraki yıllarda ise 15 Kasım - 15 Mart döneminde kısıtlamalar uygulanacak.

Özellikle Irkutsk bölgesindeki düzenleme, sektör açısından kritik önem taşıyor. BitRiver'ın 2019'da Bratsk'ta faaliyete geçen ilk ve en büyük veri merkezi bu bölgede bulunuyor. Şirket, yeni düzenlemelerin operasyonlarına etkisi konusunda henüz bir açıklama yapmadı.