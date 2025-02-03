Rusya Bitcoin ve kripto para madenciliğinde yeni döneme geçiyor - Son Dakika
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Rusya Bitcoin ve kripto para madenciliğinde yeni döneme geçiyor

Rusya Bitcoin ve kripto para madenciliğinde yeni döneme geçiyor

Rusya Enerji Bakanlığı, ülkedeki tüm kripto madencilik ekipmanlarını kontrol altına almak için zorunlu kayıt sistemi kuruyor. Bu sistemle kayıtsız madencilik faaliyetleri imkansız hale gelecek. Rusya vergi servisi de madencilere yönelik çevrim içi vergi beyan sistemini hayata geçirdi.

03.02.2025 17:58
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Rusya'nın kripto düzenlemeleri yeni bir boyut kazanıyor. Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeny Grabchak öncülüğündeki plan, ülke genelindeki Bitcoin madencilik faaliyetlerini daha sıkı kontrol etmeyi hedefliyor. Bu düzenleme özellikle madenciliğin yasaklandığı bölgelerdeki illegal operasyonları önlemeyi amaçlıyor.

Rus Kripto Madencilerine Vergi ve Kayıt Sistemi Geliyor

Rusya'nın kripto para madenciliğine yönelik yeni düzenlemeleri kapsamlı değişiklikler getiriyor. Federal Vergi Servisi (FNS), kripto madencilerinin dijital para kazançlarını çevrim içi FNS hesaplarında bildirebilmelerini sağlayan yeni bir özellik başlattı.

Sistem, kullanıcılar nitelikli elektronik imza gönderdikten sonra aktif oluyor. Vergi beyan formları bireyler, tüzel kişiler ve bireysel girişimciler için ayrı kategorilerde düzenlendi.

29 Kasım 2024'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı vergi çerçevesine göre, 2,4 milyon rubleye (23.976 USD) kadar kripto geliri olan madencilerden yüzde 13, bu eşiğin üzerinde kazananlardan yüzde 15 vergi alınacak.

Madenciler, her ay 20'sine kadar bir önceki ayın madencilik faaliyetlerini raporlamak zorunda kalacak. Bu düzenleme, ülkenin kripto sektörünü şeffaflaştırma çabalarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

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Son Dakika Kripto Para Rusya Bitcoin ve kripto para madenciliğinde yeni döneme geçiyor - Son Dakika

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