Rusya cephesinden dikkat çeken Bitcoin madencilik hamlesi

Kripto Para

Rusya, kripto madenciliği sektöründe kontrolü artıran yeni düzenlemeleri yürürlüğe koyuyor. 1 Kasım itibarıyla devreye girecek olan bu yasalar, büyük ve küçük ölçekli madenciler üzerindeki etkileriyle ön plana çıkıyor. Hükümetin, gerektiğinde sektöre tam bir yasak getirebilme yetkisine sahip olması, sektördeki belirsizlikleri artırıyor.

Bitcoin Madenciliğinde Devrim: Rusya'dan Radikal Kararlar

Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadında kabul edilen yeni yasa tasarısı, Bitcoin madencilik sektörünü yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, sektörde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Tasarının en dikkat çekici yönü, devlete kripto madenciliğini ülke genelinde veya belirli bölgelerde yasaklama yetkisi tanıması. Bu yetkilendirme, sektörün denetiminin sıkılaştırılması yönünde atılan adımların en önemlisi olarak görülüyor.

Düzenlemeyle birlikte, Rusya'da faaliyet gösteren madencilik şirketleri için Federal Vergi Servisi'ne kayıt zorunluluğu getirilirken, küçük ölçekli madenciler bu uygulamanın dışında tutulacak. Maliye Bakanlığı, bu düzenlemelerin yatırımları teşvik edeceğini ve istihdam olanaklarını artıracağını öngörüyor.

Vergilendirme konusunda da köklü değişiklikler planlanıyor. Duma Milletvekili Anton Gorelkin'in açıklamalarına göre veri merkezi madenciliği için iki aşamalı bir vergi sistemi düşünülüyor. Sistem, madencilerin dijital varlıkları cüzdanlarına aktardıkları an ve bu varlıkları sattıkları veya transfer ettikleri zaman olmak üzere iki farklı noktada vergilendirme öngörüyor. Diğer madencilik faaliyetlerinde ise elektrik tüketimi üzerinden gelir vergisi alınması gündemde.

Yasanın son halini alması için Rusya Federasyon Konseyi'nin onayı bekleniyor. Konsey'den geçmesi durumunda düzenleme, Kasım ayının ilk günü itibarıyla uygulamaya konulacak.