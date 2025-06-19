Rusya\'da Bitcoin madenciliği kayıt oranı beklenenin altında kaldı

Rusya'da kripto para madenciliği sektöründe kayıt dışılık sorunu devam ediyor. Maliye Bakanlığı yetkilisi Ivan Chebeskov, 2024 sonunda yürürlüğe giren düzenlemelere rağmen madencilik işletmelerinin yalnızca yüzde 30'unun Federal Vergi Servisi'ne kayıt yaptırdığını açıkladı. Hükümet, kayıt dışı kalan yüzde 70'lik kesimi sisteme dahil etmek için yeni önlemler üzerinde çalışıyor.

Rusya'da Bitcoin Madencilik Kayıt Sorunu Sürüyor

Rusya'da 2024 yılı sonlarında kripto para madenciliği faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hayata geçirilen yasal düzenlemeler, sektörün kayıt altına alınmasında beklenen başarıyı gösteremedi. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkede faaliyet gösteren madencilik işletmelerinin çok büyük bir bölümü hala yasal çerçevenin dışında hareket ediyor. Bu durum, düzenlemelerin uygulanabilirliği ve etkinliği konusunda ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, madencilik firmalarının yalnızca yüzde 30'unun Federal Vergi Servisi Siciline kayıt yaptırdığı, geri kalan yüzde 70'lik kesimin ise kayıt dışı olarak operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi. Bakanlık yetkilisi Ivan Chebeskov, madencilik sektörünü mümkün olduğunca şeffaf hale getirme hedeflerinin olduğunu ancak bu sürecin henüz tamamlanmaktan çok uzak olduğunu ifade etti. Chebeskov, kayıt dışı kalan işletmelerin sisteme entegre edilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Hükümetin madencileri yasal zemine çekmek için atacağı adımlar henüz netleşmese de caydırıcı önlemlerin masada olduğu anlaşılıyor. Sektör kaynaklarına göre dijital kalkınma bakanlığı yasa dışı kripto para madenciliği faaliyetlerine yönelik cezaların önemli ölçüde artırılması için yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu tasarı ile mevcut 200 bin rublelik cezanın 2 milyon rubleye, yani yaklaşık 25 bin 500 dolara çıkarılması hedefleniyor.

Bu yasal sıkılaştırma tartışmaları devam ederken sahada denetimler de hız kazandı. Kısa bir süre önce Rusya İçişleri Bakanlığına bağlı birimler, Rostov bölgesindeki Bataysk şehrinde bir yapıda gizlice faaliyet yürüten yasa dışı bir madencilik tesisini ortaya çıkardı. Operasyon sonucunda çok sayıda madencilik cihazına el konulurken, sorumlular hakkında ceza davası açıldığı duyuruldu.

Piyasa uzmanları ise mevcut yasal çerçevenin kendisinin sorunlu olduğunu savunuyor. Yapılan analizlere göre 2024 düzenlemeleri kripto para madenciliğini tam olarak yasallaştırmak yerine, vergilendirme için bir altyapı oluşturma amacı taşıyor. Düzenleme ayrıca, yabancı yatırımcıların faaliyetlerini kısıtlamak gibi bazı engeller getirmesi nedeniyle de eleştiriliyor.