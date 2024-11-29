Rusya'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı - Son Dakika
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Kripto Para

Rusya'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı

Rusya\'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı

Rusya, kripto paraları resmi olarak mülk olarak tanıyan ve vergilendirme sistemini kapsamlı bir şekilde düzenleyen yeni bir yasayı yürürlüğe koydu. Yasayla birlikte, madencilik faaliyetleri vergiden muaf tutulurken, kripto para satışlarından elde edilen gelirler vergilendirilecek.

29.11.2024 17:05
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Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, kripto para birimlerini mülk olarak tanıyan ve bu alandaki işlemlere vergilendirme getiren yeni bir yasayı onayladı. Kripto madenciliği faaliyetleri katma değer vergisinden muaf tutulurken, satışlardan elde edilen gelirler belirli oranlarda vergilendirilecek. Bu adım, kripto paraların yasal statüsünü pekiştiriyor ve piyasada yeni bir dönem başlatıyor.

Putin, Rusya'da Bitcoin Madenciliğinin Yapılmasını Onayladı

Rusya'da kripto para ekosistemini düzenleyen yeni yasa, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayının ardından 29 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, dijital varlıkların mülk olarak tanınmasını ve vergilendirilmesini kapsıyor.

Yeni yasal çerçeve, kripto para satışından elde edilen kazançları vergi sistemine dahil ediyor. Buna göre bireysel yatırımcılar 2,4 milyon rubleye kadar olan kazançları için yüzde 13, bu tutarı aşan gelirler için yüzde 15 oranında vergi ödeyecek. Öte yandan, Bitcoin ve kripto para madenciliği faaliyetleri katma değer vergisinden muaf tutuldu.

Düzenlemenin getirdiği önemli yeniliklerden biri de Bitcoin madencilik sektörüne yönelik. Sektörde faaliyet gösteren işletmeler, operasyonlarını yerel makamlara bildirmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 40 bin ruble (383 dolar) para cezası uygulanacak.

Yasayla birlikte kripto para birimleri, Rusya'nın deneme niteliğindeki kripto rejimi kapsamında dış ticaret işlemlerinde kullanılabilecek. Madencilik faaliyetlerinden elde edilen kripto paralar, piyasa değerleri üzerinden ayni gelir olarak değerlendirilecek ve madencilik giderleri vergi matrahından düşülebilecek.

Düzenleme, 2025 yılından itibaren kurumsal madencilik faaliyetlerinden elde edilen karları yüzde 25 oranında kurumlar vergisine tabi tutuyor. Dikkat çeken bir diğer nokta, madencilik ve kripto para ticareti yapan kurumlar ile bireysel girişimcilerin basitleştirilmiş vergi sistemlerinden yararlanamayacak olması.

8 Ağustos 2024'te Putin tarafından imzalanan madencilik yasası, 1 Kasım 2024'ten bu yana kayıtlı Rus tüzel kişilikleri ve girişimcilerin madencilik faaliyetlerine izin veriyor. Girişimci statüsündeki bireyler, aylık 6 bin Kw/h enerji sınırı dahilinde Bitcoin madenciliği yapabilecek. Bazı bölgelerde ise enerji tüketimi nedeniyle geçici sınırlamalar uygulanıyor.

Düzenlemelerin netlik kazanmasıyla birlikte Rusya'daki önde gelen kripto borsalarına olan ilgi de artış gösterdi. Kasım ayında bu borsalara yönelik trafikte yüzde 8'lik bir yükseliş kaydedildi.

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Son Dakika Kripto Para Rusya'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı - Son Dakika

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