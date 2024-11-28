Rusya\'da kripto para pazarını değiştirecek vergi tasarısı Putin\'in imzasını bekliyor

Kripto Para

Rusya'nın kripto para piyasasını düzenleme çabaları yeni bir aşamaya ilerliyor Federasyon Konseyi'nin onayladığı vergi düzenlemesi, kripto para birimlerini mülk olarak tanımlayarak yasal statüye kavuşturuyor.

Vergi Muafiyeti ve Yüzde 15 Gelir Vergisi

Rusya'nın üst meclisi tarafından onaylanan yeni vergi tasarısı, kripto para sektörünü kapsamlı bir şekilde düzenlemeyi hedefliyor. Düzenleme, kripto para işlemlerini katma değer vergisinden muaf tutarken madencilik faaliyetlerine sıkı denetim getiriyor.

Tasarının öne çıkan noktalarından biri, madencilik şirketlerinin müşteri bilgilerini vergi makamlarına bildirme zorunluluğu. Bu düzenleme ile madencilik faaliyetlerinden elde edilen gelir, alındığı zamanki piyasa değerine göre vergilendirilecek.

Rus hükümeti, kayıtlı olmayan bireysel madenciler için aylık enerji tüketimini 6.000 kilowatt-saat ile sınırlandırdı. Bu hamle, madencilik faaliyetlerini kontrol altına alma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Düzenleme kapsamında kripto para ticaretinden elde edilen gelirler, menkul kıymet işlemleriyle aynı vergi rejimine tabi tutulacak. Maksimum yüzde 15 oranında uygulanacak kişisel gelir vergisi, sektörün yasal çerçevesini netleştiriyor.