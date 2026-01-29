Rusya, kripto düzenleme çerçevesi için tarih verdi - Son Dakika
Kripto Para

Rusya, kripto düzenleme çerçevesi için tarih verdi

Rusya, kripto düzenleme çerçevesi için tarih verdi
29.01.2026 16:18
Bireysel yatırımcılara da kapıları açacak kapsamlı düzenleme Haziran sonunda oylanacak. Çerçeve onaylanırsa tam uygulama 1 Temmuz 2027'de başlayacak.

Rusya, kripto para piyasası için kapsamlı bir düzenleme çerçevesini bu yılın Temmuz ayında yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Duması Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, yerel medyaya yaptığı açıklamada kuralların Haziran sonunda oylamaya sunulacağını belirtti. Onay halinde düzenleme bir yıl sonra tam olarak uygulanacak ve hem nitelikli hem de bireysel yatırımcılar 1 Temmuz 2027 itibarıyla kripto varlık ticareti yapabilecek.

BİREYSEL YATIRIMCILAR İÇİN SINIRLAR BELİRLENDİ

Devlet haber ajansı TASS'ın bu ayın başındaki haberine göre nitelikli olmayan yatırımcılar sınırlı erişim hakkına sahip olacak. Bu yatırımcılar yalnızca en likit kripto paraları satın alabilecek ve yıllık alım limitleri 300.000 ruble (yaklaşık 3.900 dolar) ile sınırlı kalacak. Profesyonel yatırımcılar ise Monero ve Zcash gibi anonimlik odaklı gizlilik tokenları hariç her türlü kripto parayı sınırsız miktarda alabilecek.

White Stone Hukuk Bürosu avukatı Alexandra Fedotova, "Merkez Bankası büyük olasılıkla büyük kripto borsalarında en çok işlem gören ilk beş ya da on kripto paranın listesini hazırlayacak. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) kesinlikle bu listede yer alacak. Ülkemizdeki popülaritesi göz önüne alındığında Solana (SOL) veya TON da eklenebilir. Diğer tüm varlıklar yalnızca nitelikli yatırımcılara açık olacak." değerlendirmesinde bulundu. Fedotova, Rus yetkililerin stablecoinleri yabancı kuruluşlarla ekonomik faaliyetler için ayrı bir araç kategorisinde sınıflandıracağını da ekledi.

YURT DIŞI İŞLEMLER VERGİ BİLDİRİMİNE TABİ

Düzenleme çerçevesinde Rus yatırımcılar yurt dışı hesaplarını kullanarak kripto para satın alabilecek ve bu varlıkları yurt içi platformlara transfer edebilecek. Ancak bu işlemlerin vergi otoritelerine bildirilmesi zorunlu olacak.

Aksakov, tasarının kripto paraların oluşturulması, madenciliği ve dağıtımına ilişkin kurallar da içerdiğini ve yurt içi ödemelerde kullanım yasağının süreceğini açıkladı. "Ayrı yasal düzenlemelerle bu piyasada yasadışı faaliyet gösterenler için idari, mali ve muhtemelen cezai yaptırımlar belirlemeyi planlıyoruz." dedi.

Aktarılan bilgilere göre halihazırda lisanslı borsalar ve aracı kurumlar ek gereklilik olmaksızın faaliyetlerine devam edebilecek. Hukuki belirsizlik içinde faaliyet gösteren platformlar ve saklama hizmeti sağlayıcıları ise operasyonlarına özgü yeni lisanslar almak zorunda kalacak.

Kripto Para, Son Dakika

Kripto Para, Son Dakika

Rusya, kripto düzenleme çerçevesi için tarih verdi
